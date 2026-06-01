Fraenk: 10-Euro-Tarif im Telekom-Netz bekommt noch mehr Daten

Es gibt mal wieder gute Nachrichten für alle Kundinnen und Kunden von Fraenk sowie für alle, die es noch werden wollen. Die Telekom-Tochter bietet ab sofort dauerhaft mehr Datenvolumen an. Pro Monat stehen euch jetzt 25 statt bisher 20 GB zur Verfügung. Der Preis bleibt dabei unverändert, Fraenk kostet weiterhin nur 10 Euro und ist monatlich kündbar.

Und die 25 GB sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Mit dem Gutscheincode SANWO9 könnt ihr euch dauerhaft 5 GB pro Monat sichern, wenn ihr einen neuen Tarif bei Fraenk bucht. Sobald der Tarif läuft, könnt ihr auch selbst Freunde werben – bis zu 20 Stück. So kann euer Datenvolumen auf bis zu 130 GB wachsen. Das ist schon eine erstaunliche Entwicklung, denn 2020 gab es bei Fraenk zum gleichen Preis lediglich 4 GB Daten.

Die Buchung des Tarifs ist ausschließlich über die Fraenk-App möglich, die ihr euch über diesen Link herunterladen könnt.

Das sind die wichtigsten Infos zu Fraenk

Mit Fraenk surft und telefoniert ihr im Netz der Telekom. Dabei nutzt ihr das 5G-Netz mit bis zu 50 MBit/s, was für die Nutzung mit dem Smartphone definitiv schnell genug ist. Als Alternative zur klassischen SIM stellt euch Fraenk auf Wunsch auch eine eSIM zur Verfügung.

Eine kleine Einschränkung sind Telefonate ins Ausland. Diese sind nicht inklusive und müssen manuell freigeschaltet werden. Ich empfehle euch hier stattdessen die praktische Satellite-App, in der es pro Monat 100 Freiminuten gibt.

Fraenk funktioniert innerhalb der EU sowie in Großbritannien, Liechtenstein, Moldawien, Norwegen, Island, Schweiz oder der Ukraine ohne zusätzliche Kosten. Außerhalb dieser Länder, also etwa in der Türkei oder in den USA, könnt ihr Fraenk nicht nutzen. Anders als bei der Telekom gibt es keine Travel-Pakete

Warum ich Fraenk noch nicht nutze

Ich bin ja mit jeder neuen Aktion bei Fraenk drauf und dran, mir dort einen Tarif zu buchen. Es gibt (oder besser gab) bisher ein Problem: Die Rufnummernmitnahme von der Telekom zu Fraenk war nicht möglich. Das scheint sich mittlerweile aber geändert zu haben, wie in den FAQs zu lesen ist. Nur von Congstar zu Fraenk kann die Rufnummer nicht mitgenommen werden, da beide Anbieter auf der gleichen technischen Plattform basieren.