Sonos Era 100 SL im Doppelpack noch günstiger

Vor ein paar Monaten hat Sonos den neuen Era 100 SL auf den Markt gebracht. Die abgesteckte Version des Era 100 ist für 199 Euro gestartet und war damit nur ein paar Euro günstiger als der bereits im Preis gesunkene „große“ Bruder. Mein Fazit lautete damals: Der Preisunterschied ist noch zu gering, als dass es sich lohnen würde.

Mittlerweile sieht das anders aus. Während der Sonos Era 100 im Preisvergleich bei rund 207 Euro liegt, gibt es den Sonos Era 100 SL bereits zum reduzierten Preis von 175 Euro. Und bei tink.de gibt es sogar noch einen etwas besseren Deal, denn hier gibt es das Doppelpack für 329,95 Euro (Weiß/Schwarz). Das sind umgerechnet rund 165 Euro pro Stück.

Bei einem Preisvorteil von 40 Euro pro Lautsprecher wird die ganze Geschichte dann schon interessant. Denn immerhin ist im Sonos Era 100 SL bis auf eine kleine Ausnahme die identische Technik verbaut. Die SL-Variante verzichtet lediglich auf die integrierten Mikrofone, die hauptsächlich für die Sprachsteuerung verwendet werden.

Tolle Lautsprecher, wenn ihr die Mikrofone ohnehin nicht benötigt

Solltet ihr die Sonos Era 100 SL als Rear-Speaker in einem Heimkino-Setup verwenden wollen, wären die Mikrofone ohnehin überflüssig. Und wenn ihr direkt sagt, dass ihr keine Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Sonos Voice Control nutzen möchtet, dann braucht ihr die Mikrofone ja ebenfalls nicht.

Bei tink.de könnt ihr das Doppelpack der Sonos Era 100 SL entweder in Weiß oder Schwarz kaufen. Hier könnt ihr also frei entscheiden, was besser zu eurem bisherigen Setup passt. Ich habe zum Beispiel ausschließlich weiße Sonos-Lautsprecher bei mir zuhause im Einsatz. Unter anderem auch eine Era 100 – tatsächlich die Version mit Mikrofonen. Ich habe allerdings auch kein Problem damit, wenn Alexa mithört und ich im Gegenzug meine Radiosender per Sprachbefehl starten kann.