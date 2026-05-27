Mehr als nur Saugroboter: Alle Dreame-Neuheiten im Überblick

Dreame hat heute nach Paris geladen und präsentiert dort alle Hardware-Neuheiten für das Jahr 2026. Und dabei geht es um weitaus mehr als nur um Saug- und Wischroboter. Der Hersteller plant auch neue Nass- und Trockensauger, neue Kühlschränke und zahlreiche Produkte speziell für Haustiere. Wir verschaffen euch einen ersten Überblick über alle angekündigten Neuheiten.

Bereits in der vergangenen Woche haben wir einen detaillierten Blick auf die neue X60 Pro Serie geworfen. Es kommen gleich vier neue Saug- und Wischroboter auf den Markt, die auf dem gleichen Roboter-Modell basieren. Der X60 Pro Ultra Complete startet ab dem 5. Juni für reduzierte 1.299 Euro. Im August folgen dann noch der X60 Pro Ultra Matrix für 1.699 Euro, der X60 Pro Ultra Matrix Vision für 1.799 Euro und der X60 Pro Master mit Festwasseranschluss für 1.599 Euro.

Cyber X Stair-Climbing Robot: Treppensteigende Hilfe

Solltet ihr über ein Haus mit mehreren Etagen verfügen, dürft ihr euch in der zweiten Jahreshälfte auf ein ganz besonderes Gadget freuen, den Dreame Cyber X. Es handelt sich quasi um einen Treppenläufer für die X60 Serie, um einen Roboter auf eine andere Etage zu befördern. Aber der Cyber X kann noch mehr.

Der Treppen-Roboter verfügt über ein rückseitiges Reinigungsmodul mit zwei Seitenbürsten und 6.000 Pascal Saugleistung, um während des Auf- und Abstiegs den Staub von den Stufen zu saugen. Der aufgenommene Schmutz wird anschließend vom Cyber X in den Staubbehälter des Saugroboters übertragen.

Cyber X meistert unterschiedliche Treppenformen, darunter L-förmige, gerade, spiralförmige und offene Treppen. Er kann Steigungen von bis zu 42 Grad erklimmen, Teppichtreppen bewältigen, eine erste Stufenhöhe von 30 Zentimetern überwinden und Hindernisse von bis zu 35 Zentimetern passieren. Allerdings: Der Preis wird mit 1.199 Euro schon fast auf dem Niveau eines weiteren Roboters liegen.

Dreame T16 Pro Heat wird neues Top-Modell für die manuelle Reinigung

Mit der neuen T-Serie revolutioniert Dreame die Bodenreinigung und bringt erstklassige Premium-Technologie in ein ultrakompaktes Format. Alle Modelle der neuen Generation überzeugen durch ein nur 9,85 Zentimeter flaches Design und eine 180-Grad-Lie-Flat-Funktion, mit der selbst schwer zugängliche Bereiche unter niedrigen Möbeln mühelos sauber werden. Für maximalen Komfort und Hygiene im Alltag sorgen ein integriertes System gegen Haarverwicklungen sowie eine smarte Selbstreinigungsfunktion, die die Bürsten nach dem Einsatz mit 95 Grad heißer Luft vollautomatisch trocknet.

Angeführt wird das vielseitige Line-up vom Flaggschiff T16 Pro Heat, das mit beeindruckenden 30.000 Pascal Saugleistung, 90-Grad-Heißwasserreinigung und einem ausfahrbaren WhaleSweep AI Robotic Arm selbst hartnäckigen Schmutz in den entlegensten Ecken beseitigt. Neben diesem Premium-Modell bietet die Serie maßgeschneiderte Alternativen für jeden Bedarf: vom T16 Pro Steam mit intensiver Dampfsterilisation bis hin zum T12 Pro für die kraftvolle Alltagsreinigung. Damit macht die T-Serie die Tiefenreinigung im eigenen Zuhause so schlank, smart und mühelos wie nie zuvor.

Der T16 Pro Heat startet am 23. Juni für reduzierte 499 Euro, die weiteren Modelle folgen im August. Ergänzt wird das Portfolio durch einen klassischen Akku-Staubsauger: Der 0,9 Kilogramm leichte Dreame Aqua Air startet im Juli für ebenfalls 499 Euro.

Der neue Dreame Pano 10 macht die Fenster sauber

Mit der Pano 10 Station bringt Dreame ein neues System zur automatisierten Fensterreinigung auf den Markt. Der Roboter ist mit einem flexiblen Arm ausgestattet, um auch die Ränder und Ecken der Fensterflächen besser zu erreichen. Für eine leichtere Schmutzentfernung arbeitet das Gerät zudem mit einer konstant auf 45 Grad Celsius erwärmten Feuchtigkeitsschicht direkt auf dem Glas. Ergänzt wird der Roboter durch eine multifunktionale Basisstation: Diese dient nicht nur der Aufbewahrung und dem Aufladen, sondern übernimmt auch das Auswaschen der Wischpads. Diese werden anschließend mit Heißluft getrocknet, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden, was den manuellen Wartungsaufwand des Geräts insgesamt deutlich reduziert.

Der Startschuss fällt im Juli für 399 Euro, mit einer zusätzlichen Station liegt der Preis für den Pano 10 bei 599 Euro.

Dreame bringt sogar einen neuen Kühlschrank

Mit dem FizzFresh Refrigerator präsentiert Dreame einen Kühlschrank, der die klassische Lebensmittelaufbewahrung mit integrierten Getränkefunktionen kombiniert. Ein eingebautes Wassersystem liefert auf Knopfdruck gekühltes Sprudelwasser in drei wählbaren Kohlensäurestufen, wodurch externe Wassersprudler auf der Arbeitsplatte überflüssig werden. Zusätzlich produziert ein dualer Eisbereiter je nach Bedarf klassische Eiswürfel oder feineres „Crunch Ice“. Der Innenraum bietet flexible Kühlzonen, um die Lagerung an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Ergänzt wird die Ausstattung durch ein spezielles Gemüsefach zur Feuchtigkeitsregulierung sowie ein Luftreinigungssystem, das Gerüche im Inneren des Kühlschranks reduziert. Das Modell mit 524 Litern Volumen wird 1.699 Euro kosten und im Juli erscheinen.

Und auch an die Haustiere wird gedacht

Mit der neuen Pet Line erweitert Dreame sein Sortiment um fünf Smart-Home-Produkte für die Haustierpflege. Die selbstreinigende, offene Katzentoilette „Moduloo Pure“ arbeitet mit austauschbaren Modulen zur Geruchsbindung, während das klimatisierte Tierbett „Moduloo Clima“ eine aktive Temperaturregelung zwischen 20 und 32 Grad Celsius ermöglicht. Für Reisen bietet die Transporttasche „TunnelGo“ ein überdurchschnittliches Platzangebot, eine aktive Belüftung sowie ein integriertes USB-Heizpad. Im Bereich der Nahrungsversorgung zeichnet der smarte Futterautomat „Lumina Feast“ die gefressene Menge auf und ist neben getrennten, UVC-versiegelten Futterkammern mit einer 2K-Kamera sowie Zwei-Wege-Audio ausgestattet. Ergänzt wird das System durch den Trinkbrunnen „Lumina Flow“, der über eine weitere Kamera die Wasseraufnahme überwacht und das Trinkwasser durch separate Tanks für Frisch- und Abwasser sauber hält. Hier fällt der Startschuss im dritten Quartal mit Preisen zwischen 159 und 299 Euro.