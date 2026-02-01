1. Februar – Der Winter des Propheten: Teil einer Thriller-Trilogie aus Schweden, gibt es aktuell den ersten Band für nur 1,99 Euro. Spricht euch die Geschichte an? „In einem Hotel in Sarajevo verbringt die schwedische Diplomatin Ylva Grey ein Schäferstündchen mit ihrem Kollegen Anders Krantz. Kurz darauf trennen sich die beiden, sodass Anders allein in der Lobby ist, als dort eine Bombe explodiert. Unterdessen versucht im winterlichen Uppsala der Student Elias Krantz verzweifelt, seinen Vater zu erreichen – und muss von dessen Tod erfahren. Ylva, die mit dem Leben davongekommen ist, nimmt Kontakt zu Elias auf. Gemeinsam wollen sie herausfinden, was hinter dem heimtückischen Anschlag steckt. Und müssen im Kreuzfeuer von Geheimdiensten, Regierungen und mächtigen Unternehmern sehr bald um ihr Leben laufen …“ (iBooks/Amazon/Thalia)

So funktioniert Apples Pageturner fürs Wochenende

Jedes Wochenende bietet Apple ein digitales Buch im Book-Store für nur 1,99 Euro. Durch die Buchpreisbindung sind die Angebote auch bei anderen Händler verfügbar, zum Beispiel bei Amazon oder Thaila. Es handelt sich um einen Kauf und nicht um eine Ausliehe und das Angebot ist immer von freitags bis einschließlich montags gültig.

Diese reduzierte eBooks habt ihr leider verpasst…

24. Januar – Wallfahrt – Der Tod wird dich erlösen: Es ist mal wieder Wochenende und damit an der Zeit für ein eBook für 1,99 Euro. Apple hat für euch einen Thriller der Bestseller-Autoren Ulrike Gerold und Wolfram Hänel für euch ausgesucht. Das erwartet euch: „Ein abgelegenes Dorf in den Bergen. Seit sich hier vor einigen Jahren ein Wunder ereignet hat, pilgern immer mehr Menschen auf Sinnsuche dorthin. Auch die junge Journalistin Mara reist an, um eine Reportage über den neuen Wallfahrtsort zu schreiben. Doch die Dorfbewohner sind alles andere erfreut über ihre Recherche, und das spirituelle Seminarzentrum am Hang hoch über dem Dorf wird streng von der Außenwelt abgeschirmt. Mara wird misstrauisch: Was hat das Dorf zu verbergen? Als ein Pilger tot aufgefunden wird, sieht sich Mara plötzlich selbst in tödlicher Gefahr.“ (iBook/Amazon/Thalia)

16. Januar – Große Elbstraße 7: Nach einer kleinen Pause meldet sich an diesem Wochenende der reguläre Pageturner zurück. Ihr bekommt also wieder ein eBook für nur 1,99 Euro. Im Roman Große Elbstraße 7 – Das Schicksal einer Familie von Wolf Serno erwartet euch die folgende Geschichte: „Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts – Eigentlich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das Lehrerinnenseminar besuchen, doch sie hält die Enge dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach Hamburg zurück – ausgerechnet als in den ärmeren Vierteln die Cholera ausbricht. Mit dem jungen, am Krankenhaus in Ungnade gefallenen Arzt Johannes Dreyer tut sie alles, um den Erkrankten zu helfen. Bis ihr Vater, der Chefarzt am Neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr plötzlich gegenübersteht. Er verbietet seiner rebellischen Tochter den Umgang mit dem eigenwilligen Doktor. Doch Vicki hat sich längst in ihn verliebt und beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben…“ Ein kleiner Tipp: Auf Amazon ist das eBook in Prime enthalten. (iBooks/Amazon)

2. Januar – Sommersonnenwende: Am ersten Wochenende des neuen Jahres gibt es den Mystery-Thriller von Pascal Engman und Johannes Selåker für nur 1,99 Euro. Und das erwartet euch: „Die Sonne brennt heiß auf den Asphalt in einem Stockholmer Vorort, als eine junge Frau gefunden wird, vergewaltigt und erdrosselt. Kriminalkommissar Tomas Wolf kann den Anblick der Toten kaum ertragen – zu sehr erinnert sie ihn an die dunkle Zeit in seiner Vergangenheit, die er am liebsten vergessen würde. Doch in diesem Sommer ’94 ist er der Erste am Tatort. Er ahnt nicht, dass auch die Journalistin Vera Berg in diesem Mordfall ermittelt und dabei alles aufs Spiel setzt – vor allem ihr eigenes Leben. Als in einer Kleinstadt eine Katastrophe passiert und es weitere Tote gibt, kreuzen sich die Wege von Tomas und Vera: Die gemeinsame Jagd nach einem brutalen Frauenmörder beginnt. Sie wird in alle Ecken der Gesellschaft reichen, dorthin, wo die dunkelsten Ängste und der tiefste Hass zu Hause sind.“ (Apple Books/Amazon/Thalia)