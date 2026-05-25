HomeKit-Rauchmelder von Meross im Abverkauf: Schon ab 19,99 Euro

Nachdem Meross die neuen Rauchmelder mit Matter auf den Markt gebracht hat, ist der Abverkauf der alten HomeKit-Melder gestartet. Wenn ihr ohnehin auf Apple Home setzt, bekommt ihr das 3er-Set der Rauchmelder aktuell für nur 59,99 Euro, wenn ihr den Gutschein ANB5YLU6 (So kannst du Gutscheine bei Amazon einlösen) nutzt. Damit reduziert sich der Stückpreis auf nur 19,99 Euro!

Die Funktionsweise ist schnell erklärt: Im Prinzip funktioniert der Meross-Rauchmelder genau wie jeder andere Rauchmelder. Das heißt: Sobald Rauch erkannt wird, löst ein 85 Dezibel lauter Alarm aus. Gleichzeitig wird aber auch ein Alarm per Apple Home abgesendet, mit dem ihr natürlich einiges anstellen könnt. Ihr erhaltet auch unterwegs eine Push-Mitteilung aufs Handy oder könnt automatisch alle HomeKit-Lampen im Haus einschalten und sämtliche mit HomeKit kompatiblen Rollos hochfahren. Hier sind der Kreativität bei euren Automationen keine Grenzen gesetzt.

Weiterhin muss jedoch ein kleiner Hub installiert werden, um die Kompatibilität mit Apple Home herstellen zu können.

Meross WLAN Rauchmelder Vernetzt funktioniert mit Apple HomeKit, Smart Smoke Detector... 📣 RAUCH- und ÜBERHITZUNGSERKENNUG - Zusätzlich zur Raucherkennung kann es auch Überhitzung erkennen. Wenn die Temperatur zu hoch ist...

📣 ALARMVERKNÜPFUNG - Wenn der WALN Alarm Rauch/hohe Temperaturen erkennt, piepen die unter demselben Hub angeschlossenen Alarme, um Sie daran zu...

Was machen die Matter-Rauchmelder besser?

Die neue Generation der Meross-Rauchmelder bietet etwas mehr, unter anderem einen 110 Dezibel lauten Alarm über den neuen Hub. Darüber hinaus kann ein neuer Sensor Rauch von Wasserdampf besser unterscheiden und reduziert damit Fehlalarme. Auch hier gilt: Der Hub ist für Matter zwingend vorausgesetzt.

Mit 89,99 Euro ist das 3er-Set der aktuellen Generation derzeit deutlich teurer.