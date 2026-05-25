iOS 27: Großes Redesign für die AirPods-Einstellungen geplant

Mit iOS 27 will Apple nicht nur Siri und Apple Intelligence modernisieren, sondern auch ein längst überfälliges Detail überarbeiten: die AirPods-Einstellungen. Laut einem Bericht von Bloomberg arbeitet Apple an einer komplett neu strukturierten Oberfläche innerhalb der Einstellungen-App. Eine eigenständige AirPods-App soll es zwar weiterhin nicht geben, dennoch will Apple die bisherige Bedienung deutlich verbessern.

Weniger Chaos in den AirPods-Einstellungen

Wer AirPods oder AirPods Pro mit dem iPhone verbindet, bekommt die entsprechenden Optionen aktuell direkt in der Einstellungen-App angezeigt. Genau dort hat sich allerdings über Jahre hinweg ein Problem aufgebaut: Die Oberfläche wurde immer voller.

Apple hat zahlreiche neue Funktionen ergänzt, darunter Kopfgesten, Hörhilfen, Schlaf-Erkennung und weitere Audio-Features. Allerdings wurden diese Erweiterungen bislang lediglich an das ursprüngliche Interface der ersten AirPods-Generation angehängt.

Mit iOS 27 soll sich das ändern. Die neue Oberfläche soll laut Bericht übersichtlicher, funktionaler und deutlich besser organisiert werden. Gleichzeitig will Apple wichtige Funktionen schneller erreichbar machen und die Navigation vereinfachen.

Keine eigene AirPods-App geplant

Während Produkte wie die Apple Watch oder die Vision Pro eine eigene Begleit-App auf dem iPhone besitzen, sollen AirPods weiterhin ausschließlich in den Systemeinstellungen verwaltet werden. Die neuen Änderungen sollen nicht nur für das iPhone erscheinen. Auch iPadOS 27 und macOS 27 sollen die überarbeitete AirPods-Oberfläche erhalten.

Fokus liegt weiterhin auf KI und Siri

Offiziell vorstellen wird Apple die neuen Betriebssysteme auf der WWDC 2026. Die Entwicklerkonferenz startet am 8. Juni. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die nächste Siri-Generation. Apple arbeitet angeblich an einer deutlich moderneren Chatbot-Erfahrung, die zusätzlich von neuen KI-Modellen auf Basis von Google Gemini unterstützt werden soll.

Die überarbeiteten AirPods-Einstellungen dürften daher zwar nicht das größte Highlight von iOS 27 werden, könnten den Alltag vieler Nutzer und Nutzerinnen aber trotzdem spürbar angenehmer machen.