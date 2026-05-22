Shark ChillPill: Was taugt der 3-in-1 Ventilator mit Sprühnebel?

Am Wochenende wird es warm, nächste Woche noch wärmer. Der Sommer steht vor der Tür und im Laufe der nächsten Tage wird vermutlich die 30-Grad-Marke geknackt. Es ist also allerhöchste Zeit, dass wir euch Möglichkeiten zur Abkühlung präsentieren. Heute werfen wir einen Blick auf den Shark ChillPill, einen Mini-Ventilator mit drei verschiedenen Aufsätzen für verschiedene Funktionen.

Das alles hat allerdings seinen Preis. Der in sieben verschiedenen Farben verfügbare Shark ChillPill kostet stolze 139,99 Euro, kaufen könnt ihr beim Hersteller oder auch bei Amazon. Ich habe ihn zusammen mit dem 99,99 Euro teuren Dyson HushJet Mini Cool und dem nur 13 Euro teuren Handventilator von Xlayer verglichen. Alle drei seht ihr kommende Woche auch noch einmal in einem Video.

3-in-1-Set und ein ziemlich lauter Motor

Der Shark ChillPill verfügt über ein modulares 3-in-1-Design, bei dem ihr den Aufsatz für verschiedene Modi nutzen könnt. Neben dem normalen Ventilator gibt es einen Aufsatz mit einem kleinen Wassertank und Sprühnebel-Funktion. Dazu bestellt sich eine Kühlplatte aus Metall, die die Haupttemperatur punktuell um bis zu 9 Grad reduzieren kann.

Ich möchte mich aber erst einmal um den Ventilator kümmern. Dieser erzeugt einen Luftstrom von bis zu 7,5 Metern pro Sekunde, das sind umgerechnet rund 27 Kilometer pro Stunde. Es ist aber recht unwahrscheinlich, dass ihr den Shark ChillPill lange auf höchster Stufe laufen lasst – auch wenn der per USB-C aufzuladende Akku das eineinhalb Stunden schaffen würde (auf der niedrigsten Stufe sind bis zu 11 Stunden möglich).

Das Problem ist die Lautstärke, denn der kleine Motor muss viele Umdrehungen leisten. Ich habe mit dem iPhone und einer Dezibel-App eine Lautstärke von 58 Dezibel auf niedrigster Stufe gemessen. Auf der maximalen Stufe waren es sogar 84 Dezibel, das ist so laut wie ein vorbeifahrender Lastkraftwagen. Zum Vergleich: Beim Dyson HushJet Mini Cool liegt die Lautstärke sogar zwischen 75 und 90 Dezibel. Beim klassischen Handventilator von Xlayer sind es dagegen nur 49 bis 62 Dezibel.

Shark ChillPill punktet mit Design und Funktionen

Von den drei Ventilatoren hat Shark aus meiner Sicht das schickste Design, aber das ist ja am Ende des Tages eine Frage des Geschmacks. Wenn man die beiden Teile des Geräts gegeneinander dreht, kann man den kleinen Ventilator im 45-Grad-Winkel aufstellen. Zudem wird die aktuelle Leistungsstufe auf einem kleinen Digitaldisplay angezeigt. Zum Einstellen der Leistung muss man dort einfach am Ring drehen.

Das ultimative Highlight ist ohne Zweifel der Aufsatz mit Sprühnebel-Funktion. Das ist einfach eine grandiose Abkühlung, selbst auf der niedrigsten Leistungsstufe. Der Sprühnebel kann dauerhaft ausgegeben werden, in diesem Fall reicht der kleine Wassertank für 10 Minuten. Alternativ ist ein Ein-Aus-Intervall möglich, hier reicht der Tank dann einige Minuten länger.

Der Wechsel der drei Aufsätze ist dabei problemlos möglich und in wenigen Sekunden erledigt. Als optionales Zubehör bietet Shark einige Halterungen an, etwa zur Befestigung an einem Kinderwagen.

Probiert das denn niemand aus?

Im Lieferumfang enthalten ist neben den drei Aufsätzen und einem USB-Kabel lediglich eine kleine Stofftasche. Was sich Shark aber dabei gedacht hat, das weiß ich wirklich nicht. Selbst der nackte Ventilator passt gerade eben so in die Tasche, die man dann aber gar nicht mehr verschließen kann. Die beiden Aufsätze zum Wechseln, was ja definitiv das Highlight dieses Geräts ist, bekommt man auf keinen Fall mehr mit unter. Die Tasche hätte man sich in dieser Form einfach sparen können. Wer hat sich das bitte ausgedacht?

Abgesehen von der Tasche hält der Shark ChillPill definitiv das, was er verspricht. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Dinge, über die man sich vor dem Kauf im Klaren sein muss: Der Preis ist mit 139,99 Euro wirklich nicht günstig. Noch kritischer ist aus meiner Sicht der Motor, der leider doch schon unangenehm laut ist. Als Kollege im Großraumbüro würde ich mich jedenfalls beschweren…