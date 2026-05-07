Dyson HushJet Mini Cool: 3-in-1-Mini-Ventilator jetzt für 99 Euro erhältlich

Anfang April vorgestellt, startet der brandneue Dyson HushJet Mini Cool jetzt für 99 Euro in den Markt. Wer sich den stylischen und funktionalen 3-in-1-Mini-Ventilator sichern möchte, kann seine Bestellung ab sofort auf der Dyson-Website aufgeben. Was das coole Gadget kann, fassen wir folgend noch einmal zusammen.

Wie von Dyson bekannt, verbaut man stets moderne Technik. Im Inneren dreht sich ein Motor mit bis zu 65.000 Umdrehungen pro Minute, um einen Luftstrom mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 Metern pro Sekunde zu erzeugen. Das dürfte dann für eine ordentliche Brise sorgen.

Auf eine Steckdose ist man bis zu 6 Stunden nicht angewiesen, da ein Akku integriert ist. Mit 212 Gramm ist der Dyson HushJet Mini Cool sogar leichter als ein iPhone 17 Pro Max. Wenn an heißen Tagen der Akku leer ist, lässt sich der Mini-Ventilator innerhalb von drei Stunden über USB-C aufladen.

Dyson HushJet Mini Cool sorgt für maximale Erfrischung

Mit insgesamt fünf Geschwindigkeitsstufen und einem Boost-Modus sorgt der HushJet Mini Cool für maximale Erfrischung. Die 3-in-1-Bezeichnung erklärt Dyson so: Der Ventilator lässt sich in der Hand, auf dem Schreibtisch oder als tragbares Gerät nutzen. Wo man über die Zahl 3 nicht diskutieren kann, ist die Farbauswahl: Cobalt/Blau, Karneol/Rot und Ceramic/Pink/Roségold stehen zum Kauf bereit.

Wer möchte, kann die im Lieferumfang enthaltene Kordel nutzen, um den Ventilator um den Hals zu tragen. Als zusätzliches Zubehör gibt es eine Universal-Halterung, etwa zur Befestigung am Griff eines Kinderwagens, oder auch einen Clip für Taschen und Jacken.