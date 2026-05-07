reMarkable Paper Pure: Neues digitales Notizbuch ersetzt das reMarkable 2

Das norwegische Unternehmen reMarkable hat mit dem reMarkable Paper Pure ein neues Paper Tablet auf den Markt gebracht. Das 10,3-Zoll-Gerät kombiniert ein papierähnliches Schreibgefühl mit digitalen Funktionen und richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die handschriftliche Notizen in digitale Arbeitsabläufe integrieren möchten. Ab sofort ist das Gerät vorbestellbar, die Auslieferung beginnt Anfang Juni. Der Einstiegspreis liegt bei 399 Euro.

Das reMarkable Paper Pure gehört zur dritten Generation der Paper Tablets des Herstellers und löst das Vorgängermodell reMarkable 2 ab. Es bietet ein hochauflösendes Schwarz-Weiß-Display, das für schnelle Reaktionszeiten und hohen Kontrast sorgt. Die digitale Tinte erscheint in nur 21 Millisekunden, und Navigation sowie Seitenwechsel sind bis zu doppelt so schnell wie beim Vorgänger. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu drei Wochen und einem Gewicht von 360 Gramm bei einer Dicke von 6 Millimetern erinnert das Gerät an ein klassisches Notizbuch.

Nachhaltigkeit spielt bei der Entwicklung eine zentrale Rolle: Das reMarkable Paper Pure besteht zu 38 Prozent aus recycelten Materialien, darunter 100 Prozent des Lithiums und Kobalts in der Batterie sowie 90 Prozent des Magnesiums im Rahmen. Der CO₂-Fußabdruck liegt bei 28,7 Kilogramm CO₂e, das sind rund 45 Prozent weniger als beim reMarkable 2. Zudem ist das Gerät reparaturfreundlich konstruiert, da es verschraubt und gesteckt statt verklebt ist.

Optional im Bundle mit Marker Plus und Sleeve Folio erhältlich

Kompatibel ist das Tablet mit den digitalen Stiften Marker und Marker Plus, die auch für die Modelle Paper Pro und Paper Pro Move genutzt werden. Optional erhältlich ist ein neues Sleeve Folio in den Farben Ozeanblau, Nebelgrün und Wüstenrosa, das Schutz für Gerät und Stift bietet.

Durch den Abonnementdienst Connect lässt sich das reMarkable Paper Pure in digitale Workflows einbinden. Nutzer und Nutzerinnen können handschriftliche Notizen durchsuchen, in Text umwandeln und mit Tools wie Miro oder Slack teilen. Zudem stehen exklusive Vorlagen für Planner und Workbooks zur Verfügung. Über eine Verknüpfung mit dem Google Kalender oder Microsoft Outlook lassen sich Meeting-Notizen automatisch anlegen. Importierte Dokumente aus Cloud-Diensten wie OneDrive oder Google Drive werden in bearbeitbare Textdokumente umgewandelt.

Das reMarkable Paper Pure wird in zwei Bundles angeboten: Als Gerät mit dem Standard-Marker für 399 Euro oder als Set mit dem Marker Plus und einem Sleeve Folio nach Wahl für 469 Euro. Parallel bleiben die Modelle Paper Pro und Paper Pro Move im Sortiment. Das reMarkable 2 wird dagegen eingestellt. Die Neukundschaft kann den Connect-Dienst für 50 Tage kostenlos testen. Danach kostet das Abo 3,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Das neue reMarkable Paper Pure ist ab sofort auf der Website des Herstellers bestellbar. Auch wir haben bereits ein Testexemplar angefordert und werden euch hoffentlich bald mit eigenen Eindrücken zum neuen Paper Tablet versorgen können.