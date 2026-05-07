Alexa+ ist ab sofort in Deutschland verfügbar

In den USA und einigen anderen Ländern ist Alexa+ bereits seit einiger Zeit verfügbar, jetzt sind auch wir an der Reihe. Wie Amazon heute bekannt gegeben hat, startet das Early-Access-Programm von Alexa+ heute auch in Deutschland. Wir konnten uns im Laufe der Woche bereits die ersten Eindrücke der deutschen Alexa+ verschaffen und haben sie für euch in einem kleinen Video festgehalten, das ihr etwas weiter unten finden könnt.

Der große Vorteil von Alexa+: Konversationen können in natürlicher Sprache geführt werden. Ihr könnt Themen wechseln und müsst das Aktivierungswort nicht jedes Mal wiederholen. „Alexa+ kann praktisch jede Frage beantworten, bei komplexen Aufgaben helfen und erinnert sich an den Kontext von Gesprächen“, heißt es von Amazon.

Zudem kann man die Konversation mit Alexa+ überall fortsetzen – sei es auf dem Echo-Gerät, auf einem Fire TV, in der Alexa-App oder bald auch im Browser. Alle kompatiblen Geräte sind miteinander verknüpft, so dass man begonnene Gespräche unabhängig von Ort, Zeit und Gerät fortsetzen kann. „Alexa kann ein Restaurant über OpenTable reservieren, Termine zum Kalender hinzufügen, beim Einkaufen helfen oder das Smart Home steuern. Das alles geschieht ganz natürlich im Gespräch“, schreibt Amazon.

Die ersten Eindrücke von Alexa+ im Video

So viel kostet Alexa+ in Deutschland

Natürlich wurde für Alexa+ in Deutschland nicht einfach nur eine stumpfe Übersetzung verwendet. „Sie versteht nicht nur die Sprache, sondern auch lokale Eigenheiten und den hiesigen Humor. Sie kennt die Lieblingsmusik, regionale Spezialitäten und kulturelle Besonderheiten und kann über Themen plaudern, die den Menschen hier wichtig sind“, teilt uns Amazon mit. Ganz egal, ob ihr nach einem Rezept für Brötchen, Semmeln oder Schrippen fragt – Alexa+ versteht euch. Und sie weist euch im Zweifel sogar darauf hin, lieber keine Weißwurst nach 12 Uhr zu essen.

Aber was kostet der ganze Spaß überhaupt? Hier hat sich Amazon ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen. Während des Early Access wird Alexa+ komplett kostenlos sein. Danach wird der Dienst stolze 22,99 Euro im Monat kosten. Für Prime-Mitglieder bleibt Alexa+ dagegen gratis – und Prime kostet bekanntlich nur 8,99 Euro pro Monat. Da hat der Rechenschieber wieder ganze Arbeit geleistet.

Falls ihr eine Einladung für Alexa+ erhalten möchtet, um die verbesserte Sprachassistentin auf eurem Echo-Gerät zu testen, könnt ihr euch ab sofort für das Early-Access-Programm registrieren. Wer ab heute einen neuen Echo kauft (zum Beispiel Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max oder Echo Studio), bekommt automatisch Zugriff auf Alexa+.