Neue Blink-Türklingeln liefern 2K-Video ab 31,99 Euro

Mit dem nächsten Schritt im Smart-Home-Segment bringt Blink erstmals Videotürklingeln mit 2K-Auflösung auf den Markt. Damit hebt der Hersteller nicht nur die Bildqualität deutlich an, sondern erweitert zugleich das Gesamtpaket rund um Sicherheit und Komfort vor der eigenen Haustür. Die beiden neuen Modelle, eine festverdrahtete sowie eine batteriebetriebene Variante, sollen dabei unterschiedliche Nutzerbedürfnisse abdecken und starten bereits zu vergleichsweise günstigen Preisen.

Mehr Details dank 2K-Auflösung

Zum einen setzt Blink bei der neuen Generation auf schärfere Bilder. Die fest installierte Variante, die erstmals vollständig kabelgebunden arbeitet, profitiert dabei von einer konstanten Stromversorgung.

Zum anderen richtet sich die Akku-Version gezielt an alle, die maximale Flexibilität bei der Installation wünschen. Auch hier kommt die 2K-Auflösung zum Einsatz, ergänzt durch ein erweitertes Sichtfeld. Dieses erfasst Besucherinnen und Besucher ebenso vollständig wie abgestellte Pakete. Darüber hinaus sorgt eine optimierte Bildverarbeitung dafür, dass sowohl helle als auch dunkle Bereiche ausgewogen dargestellt werden. Folglich bleibt die Übersicht vor der Haustür zu jeder Tageszeit erhalten.

Videotürklingel ist schnell eingerichtet

Darüber hinaus bleibt Blink seiner Linie treu und setzt weiterhin auf eine möglichst unkomplizierte Inbetriebnahme. Einerseits ist die kabelgebundene Version speziell für Haushalte mit bestehender Verkabelung konzipiert, andererseits lässt sich die Batterie-Variante nahezu überall flexibel anbringen.

Über die Blink-App kann man jederzeit auf Livebilder zugreifen, Benachrichtigungen bei Bewegung erhalten und sämtliche Geräte an einem Ort verwalten. Zudem fügen sich die neuen Türklingeln nahtlos in bestehende Blink-Systeme ein, was insbesondere für Bestandskunden ein klarer Vorteil ist.

Preise, Varianten und Zubehör im Überblick

Blink positioniert seine neuen Modelle bewusst im erschwinglichen Bereich. So startet die festverdrahtete Version bereits bei 49,99 Euro. Die Akku-Variante liegt bei 69,99 Euro, beziehungsweise 79,99 Euro im Bundle mit dem Sync-Modul, das zusätzliche Funktionen ermöglicht. Ergänzend dazu bietet der Hersteller weiteres Zubehör an: Ein optionaler Türgong ist für 29,99 Euro erhältlich, während ein Solaris-Akkupack für 39,99 Euro zusätzliche Energie liefern kann. Allerdings gibt es schon jetzt bis zu 40 Prozent Rabatt!