Nomad ChargeKey: Zweite Generation jetzt auf Amazon erhältlich

Falls ihr euer iPhone 17 Pro in der Farbe Cosmic Orange gekauft habt oder aus anderen Gründen auf die knallige Farbe steht, gibt es gute Neuigkeiten: Die Sonderedition des Nomad ChargeKey Kabels in der Farbe Stellar Orange ist ab sofort auch auf Amazon erhältlich.

Bislang war das Schlüsselanhänger-Kabel nur direkt beim Hersteller erhältlich – für 25 Euro und pauschale 9 Euro Versandkosten. Bei Amazon bezahlt ihr jetzt 29,99 Euro, insgesamt ist das also der etwas bessere Deal.

Nomad ChargeKey punktet mit 240 Watt und USB 3.1

Im Vergleich zu vielen anderen Kabeln im Handel punktet der Nomad ChargeKey nicht nur mit seinem besonderen Formfaktor, sondern auch mit der Leistung. Das Kabel unterstützt bis zu 240 Watt. Und nicht nur das – dank USB 3.1 sind Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich. Die allermeisten anderen Kabel setzen hier noch auf USB 2 und schaffen nur 480 MB pro Sekunde.

Am bewährten Aufbau hält der Hersteller fest, denn auch die neue Version setzt auf ein widerstandsfähiges, geflochtenes Nylonkabel. Auch die Stecker sind dank des Zinkgehäuses sehr robust. Gleichzeitig bleibt das Design extrem platzsparend, sodass sich der ChargeKey problemlos am Schlüsselbund befestigen lässt. Praktisch ist zudem, dass sich die beiden USB-C-Stecker magnetisch zusammenfügen, wenn das Kabel gerade nicht verwendet wird.

Im geschlossenen Zustand ist der Nomad ChargeKey gerade einmal 7,6 Zentimeter lang. Ausgeklappt kommt das Kabel auf 12 Zentimeter. Das ist natürlich nicht sonderlich viel, im Mittelpunkt dürfte aber eher die Tatsache stehen, immer ein leistungsstarkes Kabel mit dabei und griffbereit zu haben. Damit eignet sich das Kabel nicht nur zum Aufladen von iPhone oder MacBook, sondern auch zum Anschließen von datenhungrigen Geräten wie SSDs oder Kameras.