Ugreen Magflow Pro: Kabelloses Ladepad mit aktiver Kühlung und Qi2

Wer seinen iPhone-Akku besonders schonend laden möchte, sollte auf eine Kabelverbindung setzen. Dann wird sichergestellt, dass es so gut wie keine Ladeverluste gibt, ebenso ist die Hitzeentwicklung geringer. Dennoch präferiere ich das kabellose Laden, da es so schön einfach in der Handhabung ist. Während herkömmliche Ladepads natürlich Ladeverluste aufweisen, gibt es beim neuen Ugreen Magflow Pro eine aktive Kühlung, um das iPhone beim Ladevorgang zu kühlen.

Das hat den Vorteil, dass das Ladegerät das iPhone länger mit voller Leistung laden kann, bevor diese abnimmt, weil das iPhone zu heiß wird. Ob das für euch im Alltag wichtig ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Allerdings kann man so sicherstellen, dass der iPhone-Akku auch beim kabellosen Laden schonender behandelt wird.

Lüfter sorgt für aktive Kühlung

Da in dem Ladepad ein Lüfter eingebaut ist, ist es natürlich deutlich dicker als normale Pads. Die Kühlung aktiviert sich automatisch beim Anschließen, allerdings lässt sich die Lüftung auch manuell deaktivieren, damit der Lüfter im Schlafzimmer nicht stört.

Mit Qi2 und 25 Watt gibt es die aktuell maximale Leistung für iPhones, sodass das iPhone 17 Pro Max innerhalb von 30 Minuten auf 53 Prozent geladen wird. Darüber hinaus lassen sich auch die AirPods mit 5 Watt aufladen, da sie ebenfalls mit MagSafe halten. Aber: Ein Netzteil mit 45 Watt müsst ihr selbst stellen, da es nicht zum Lieferumfang gehört.

Bei Interesse steht das Ugreen Magflow Pro Ladepad ab sofort mit 7 Euro Rabatt zum Kauf bereit. Der entsprechende Coupon ist auf der Produktseite verfügbar, sodass der Preis von 49,99 Euro auf 42,99 Euro fällt.