xAI bringt Chatbot „Grok“ mit Apple CarPlay ins Auto

xAI bringt Chatbot „Grok“ mit Apple CarPlay ins Auto

Offizielle App ist in Arbeit

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Grok in Apple CarPlay

Nachdem Apple Chatbot-Apps für CarPlay freigegeben hat, steht der nächste Kandidat in den Startlöchern: Grok von xAI. Zwar ist die Umsetzung noch nicht verfügbar, dennoch liefert ein Blick in die aktuelle iPhone-Version von Grok bereits erste Hinweise: Eine Platzhalter-App für CarPlay ist integriert. Nutzer und Nutzerinnen sehen derzeit lediglich den Hinweis, dass der Sprachmodus „bald verfügbar“ sein wird.

xAI arbeitet konkret daran, seinen KI-Assistenten ins Auto zu bringen. Und das ist durchaus konsequent, denn Grok ist bereits fest in Fahrzeugen von Tesla integriert. Mit der kommenden CarPlay-Version dürfte der Funktionsumfang jedoch deutlich breiter zugänglich werden – schließlich erreicht Apples Plattform eine enorme Zahl an Fahrzeugen weltweit.


Konkurrenz im Auto nimmt Fahrt auf

Grok wäre dabei keineswegs allein. Bereits jetzt haben sich mit ChatGPT und Perplexity erste KI-Tools im CarPlay-Ökosystem positioniert. Interessant ist zudem der Blick auf Google: Der Konzern hat bislang keine konkreten Schritte unternommen, um seine Gemini-Modelle direkt in CarPlay zu integrieren. Dennoch spielen diese Modelle eine wichtige Rolle, weil sie künftig die nächste Generation von Siri antreiben sollen.

Wenn die offizielle CarPlay-App verfügbar ist, berichten wir erneut. Gerne könnt ihr uns in den Kommentaren verraten, ob ihr Chatbot-Apps im Auto nutzt oder euch lieber auf die Straßen konzentriert.

‎Grok­
‎Grok­
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‎Grok­
Entwickler: xAI
Preis: Kostenlos
Foto: 9to5Mac.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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