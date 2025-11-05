Im Video vorgestellt: Echo Studio und Echo Dot Max

Vor einigen Wochen hat Amazon etliche neue Geräte vorgestellt, die ersten sind jetzt offiziell erhältlich. Allen voran die neue Generation des Echo Studio und der ganz neue Echo Dot Max. Wir haben uns die beiden Neuheiten bereits genauer angesehen und ein kleines YouTube-Video für euch erstellt.

Der Echo Studio ist ab sofort für 239,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich, leider nur in einer einzigen Farbe. Der kleinere Echo Dot Max ist dagegen in drei verschiedenen Farben verfügbar und kostet 109,99 Euro (Amazon-Link). Das ist ziemlich exakt genau so viel, wie Apple für den HomePod mini verlangt.

Echo Dot Max oder doch lieber HomePod mini?

Auch in Sachen Größe tut sich zwischen den beiden smarten Lautsprechern nicht viel, sie sind fast gleich groß. Was die reine Lautstärke angeht, hat der Echo Dot Max die Nase vorn. Allerdings lässt der kleinere der beiden neuen Alexa-Lautsprecher ein wenig Tiefe vermissen. Der HomePod mini von Apple klingt deutlich voller und ist klanglich mein Favorit.

Beide Smarter Speaker unterstützen Matter und das Thread-Protokoll, sie können in eurem Smart Home also problemlos als Matter und Thread Border Router agieren. Darüber hinaus gibt es beim Echo Dot Max ein Zigbee-Funkmodul und natürlich die Anbindung an etliche Alexa-Skills. In Sachen Smart Home ist die Amazon-Kugel damit durchaus vielseitiger aufgestellt.

Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang... Wir stellen vor: Echo Dot Max. Entwickelt für ein satten, raumfüllenden Klang, der sich automatisch an deinen Raum anpasst und die Wiedergabe...

Musik für die Ohren. Passt perfekt in jeden Raum und liefert dir ein persönliches Klangerlebnis mit tiefem Bass und verbesserter Tonklarheit. Höre...

Noch mehr Klangqualität beim Echo Studio?

„Wie ein Konzert im Wohnzimmer“, schreibt Amazon in der offiziellen Produktbeschreibung über den „bisher besten Echo Studio“. Hier müssen wir euch leider enttäuschen: Der Klang ist definitiv nicht besser als zuvor. Auch der Echo Studio lässt den notwendigen Bass vermissen. Im Duell mit dem großen HomePod, aber auch mit dem alten Echo Studio, ist er deutlich unterlegen.

Zudem gibt es auf Amazon etliche kritische Rezensionen, bei denen auf die noch nicht vorhandene Kompatibilität zu Fire TV Geräten aufmerksam gemacht wird. Genau das hatte Amazon eigentlich versprochen.

Neben der guten Anbindung an das Smart Home können wir vor allem die Optik loben. Mit dem neuen Mesh-Stoff wirken Echo Dot Max und Echo Studio viel hochwertiger als frühere Alexa-Lautsprecher. Da uns der Klang aber nicht vom Hocker haut, würden wir auf die ersten Rabattaktionen warten. Möglicherweise ist es ja schon am Black Friday so weit – mit 30 oder 40 Prozent Rabatt sieht die ganze Sache dann schon wieder anders aus.