Sony WF-1000XM6 vorgestellt: Angriff auf die AirPods Pro 3

Sony hat neue True-Wireless-Ohrhörer vorgestellt, und zwar mit einem klaren Ziel: Die Sony WF-1000XM6 sollen den AirPods Pro 3 direkt Konkurrenz machen. Dementsprechend positioniert Sony die In-Ears mit einem Preis von 299 Euro klar im Premium-Segment, während Technik und Ausstattung auf maximale Leistung ausgelegt sind.

Deutlich verbesserte Geräuschunterdrückung

Im Vergleich zum Vorgänger XM5 legt Sony bei der aktiven Geräuschunterdrückung spürbar nach, denn laut Hersteller fällt die Reduktion von Umgebungsgeräuschen rund 25 Prozent stärker aus. Dabei konzentriert sich Sony besonders auf mittlere und höhere Frequenzen, weil genau diese im Alltag besonders störend sind.

Herzstück der WF-1000XM6 ist der neue HD Noise Canceling Processor QN3e, der mit einem adaptiven Optimierer zusammenarbeitet. Zusätzlich erfassen jeweils vier Mikrofone pro Ohrhörer kontinuierlich die Umgebung, sodass externe Geräusche und die individuelle Passform permanent ausgewertet werden. Dadurch passt sich die Geräuschunterdrückung automatisch an jede Situation an.

Kompaktes Design ohne Stiel

Optisch geht Sony einen anderen Weg als Apple, denn die XM6 verzichten weiterhin auf einen Stiel. Stattdessen sitzen die Ohrhörer kompakt im Ohr, wobei das Gehäuse im Vergleich zum XM5 sogar um elf Prozent schlanker ausfällt. Gleichzeitig sorgt die überarbeitete Ergonomie dafür, dass sich die Form besser an die natürliche Struktur des Innenohrs anpasst.

Durch das neue Design reduziert Sony nicht nur Druckstellen, sondern auch störende Eigengeräusche. So fallen Schritte, Bewegungen oder Kaugeräusche im Alltag deutlich weniger auf, was besonders beim Gehen oder Sport positiv auffällt.

Auch bei der Laufzeit liefert Sony solide Werte, denn die WF-1000XM6 halten bis zu acht Stunden pro Ladung durch. Zusätzlich steuert das USB-C-Ladecase weitere 24 Stunden bei, sodass längere Reisen problemlos möglich sind.

Neuer Treiber für besseren Klang

Beim Klang setzt Sony auf eine neue Treibereinheit, die unterschiedliche Materialien kombiniert. Während ein weicher Rand für kräftige Bässe sorgt, liefert eine steifere Kuppel klare Höhen. Darüber hinaus kommt KI zum Einsatz, um komprimierte Audiodateien in Echtzeit aufzuwerten.

Für Anrufe integriert Sony pro Ohrhörer zwei Mikrofone sowie einen Sensor, wodurch die Stimme besonders präzise erfasst wird. In Kombination mit KI-Beamforming isolieren die XM6 die Stimme selbst in lauten Umgebungen, was Gespräche deutlich verständlicher macht.

Smarte Features inklusive

Neben adaptiver Klangsteuerung unterstützen die WF-1000XM6 auch Multi-Device-Verbindungen, sodass der Wechsel zwischen Smartphone, Tablet oder Laptop nahtlos gelingt. Zusätzlich sind Sprachassistenten integriert, darunter Google Gemini Live.

Fazit: Starker Herausforderer für Apple

Mit den WF-1000XM6 bringt Sony extrem leistungsfähige In-Ears auf den Markt, die bei Klang, Ausstattung und ANC ganz klar auf Augenhöhe mit den AirPods Pro 3 spielen. Obwohl der Preis hoch angesetzt ist, liefert Sony ein rundes Gesamtpaket, das vor allem anspruchsvolle Nutzer und Nutzerinnen ansprechen dürfte.