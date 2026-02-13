Apple bestätigt: Neue Siri-Version kommt 2026

Apple bleibt seiner Roadmap treu, denn trotz interner Schwierigkeiten soll die grundlegend überarbeitete Siri-Version weiterhin im Jahr 2026 erscheinen. Zwar sorgten zuletzt Berichte über technische Hürden für Verunsicherung, allerdings stellte Apple nun klar, dass der Zeitrahmen offiziell unverändert bleibt.

Gerüchte über Verzögerungen sorgen für Unruhe

Nachdem Bloomberg von Problemen bei der Entwicklung berichtet hatte, entstand jedoch der Eindruck, dass sich das Siri-Upgrade erneut verschieben könnte. Deshalb sah sich Apple gezwungen, gegenüber CNBC Stellung zu beziehen, um Spekulationen einzudämmen und Investoren zu beruhigen.

Eigentlich wollte Apple die neue, von Apple Intelligence unterstützte Siri bereits im Frühjahr 2025 veröffentlichen, jedoch erklärte das Unternehmen damals kurzfristig, dass die Technik noch nicht ausgereift sei. Später bestätigte Apple daher, dass der Launch auf 2026 verschoben wird, ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen.

Integration in iOS 26 weiter unklar

Zwar ging Bloomberg zuletzt davon aus, dass Apple Siri in iOS 26.4 integrieren wollte, allerdings deuten aktuelle Informationen darauf hin, dass dieser Plan wackelt. Deshalb könnten einzelne Funktionen erst mit iOS 26.5 oder sogar iOS 27 nachgereicht werden.

Obwohl Apple interne Ziele offenbar nicht vollständig erreicht, liegt streng genommen keine Verzögerung vor, da Apple öffentlich lediglich das Jahr 2026 kommuniziert hat. Folglich hat der Konzern theoretisch bis Dezember 2026 Zeit, um sein Versprechen einzulösen.

Diese Siri-Funktionen hat Apple bereits angekündigt

Bereits im Juni 2024 stellte Apple neue Siri-Fähigkeiten vor, darunter die Bildschirmwahrnehmung, den persönlichen Kontext sowie eine deutlich tiefere App-Integration. Darüber hinaus arbeitet Apple zusätzlich an Funktionen wie Bilderzeugung und einer verbesserten Websuche.

In internen Tests reagiert Siri jedoch teilweise zu langsam oder interpretiert Anfragen nicht korrekt, weshalb Apple offenbar mehrere Entwicklungsstufen plant. Daher ist es wahrscheinlich, dass neue Siri-Funktionen schrittweise über mehrere iOS-Updates verteilt erscheinen.

Mehrere Updates für 2026 eingeplant

Da Apple für 2026 mehrere Updates von iOS 26 vorsieht und iOS 27 im September folgen soll, bleibt ausreichend Spielraum. Deshalb könnten erste Verbesserungen bereits früher sichtbar werden, während komplexere Funktionen später nachgereicht werden.