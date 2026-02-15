Highlights der Woche: Wann kommen die neuen Apple-Produkte?

Apple wird nachgesagt, dass der Konzern in diesem Jahr ein echtes Produktfeuerwerk zünden will. Auf der Roadmap stehen zahlreiche Neuerungen: Bereits im Februar soll das neue iPhone 17e auf den Markt kommen, das mehr Leistung bieten und zudem MagSafe unterstützen soll.

Darüber hinaus rücken neue iPads in greifbare Nähe, denn aktuellen Gerüchten zufolge sollen mehrere Modelle „in Kürze“ erscheinen. Unter anderem soll das iPad 12 optisch beim bekannten Design bleiben, jedoch unter der Haube einen neuen Chip erhalten. Beim iPad Air ist hingegen ein größeres Chip-Upgrade auf den M4 geplant, wobei ein OLED-Display weiterhin nicht vorgesehen ist.

Um den Jahresauftakt zusätzlich auszukosten, sollen außerdem neue MacBook-Pro-Modelle erscheinen. Während das große Redesign erst für das kommende Jahr erwartet wird, bringt Apple in diesem Jahr immerhin die neuen Chips M5 Pro und M5 Max. Auch hier spricht die Gerüchteküche von einem zeitnahen Marktstart, sodass ein Release im März durchaus realistisch erscheint.

Die Entwicklung von Siri: Apple äußert sich

Eigentlich bereits für 2024 angekündigt, hat sich die Entwicklung und Freigabe der neuen Siri deutlich verzögert. Nun hat Apple jedoch bestätigt, dass man weiterhin am Zeitplan festhält, sodass die neue Siri definitiv noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass es intern erneut zu Verzögerungen gekommen sei und der Start der KI-Siri womöglich erst 2027 erfolgen könnte.

Ob Apple den eigenen Zeitplan diesmal einhalten kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Tomb Raider jetzt für iOS erhältlich

Ein großer AAA-Titel hat den Sprung auf iPhone und iPad geschafft, denn Tomb Raider (App Store-Link) steht seit wenigen Tagen zum Download bereit. Für 15,99 Euro könnt ihr euch mit Lara Croft ins Abenteuer stürzen, Rätsel lösen und die Geschichte der legendären Archäologin neu erleben. Da alle Erweiterungen im Download enthalten sind, ist umfangreicher Spielspaß garantiert.

Bei Philips Hue gibt es zwei neue Produkte: Der Philips Hue Essential Lightstrip als auch die Philips Hue Flourish Tischleuchte sind ab sofort erhältlich. Wer sein Hue-Sortiment erweitern möchte, bekommt so neue Möglichkeiten geboten.