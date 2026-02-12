Tomb Raider erscheint auf iPhone und iPad: AAA-Klassiker für unterwegs

Mit beeindruckender Grafik

Tomb Raider für das iPhone.

Mit Tomb Raider (App Store-Link) ist ein echter Spieleklassiker nun auch auf dem iPhone angekommen, denn Feral Interactive bringt Lara Crofts Ursprungsgeschichte vollständig auf iPhone und iPad. Der 9,6 GB große Download steht ab sofort bereit und muss mit 15,99 Euro entlohnt werden.

Im Mittelpunkt steht die junge, noch unerfahrene Lara, die nach einem dramatischen Schiffsunglück auf der mysteriösen Insel Yamatai strandet. Was zunächst wie ein reiner Überlebenskampf wirkt, entwickelt sich jedoch schnell zu einer gefährlichen Entdeckungsreise, weil Lara Schritt für Schritt dunkle Geheimnisse aufdeckt und über sich hinauswachsen muss.


Vom Überleben zur Kämpferin

Tomb Raider auf dem iPhone mit Lara Croft.
Das Spiel weist eine hochwertige Grafik auf.

Anfangs verlässt sich Lara ausschließlich auf Instinkt und Improvisation, doch schon bald lernt sie, Fallen zu umgehen und sich gegen brutale Gegner zu behaupten. Währenddessen wird die Geschichte zunehmend düsterer, wodurch sich die Atmosphäre stetig verdichtet. Gerade diese Entwicklung macht Tomb Raider so spannend, weil Spieler Laras Wandel hautnah miterleben.

Komplettes Spiel inklusive aller Erweiterungen

Die iOS-Version bietet das volle Tomb-Raider-Erlebnis, denn die komplette Story der Konsolenfassung ist enthalten. Darüber hinaus sind alle Rätsel, Kämpfe und Mechaniken an Bord, sodass keine Inhalte fehlen. Besonders erfreulich ist jedoch, dass sämtliche 12 DLC-Pakete ohne Aufpreis integriert sind, während zusätzliche Outfits, Upgrades und sogar eine Bonus-Grabstätte für noch mehr Abwechslung sorgen.

Lara Croft rutsch auf einem Seil.
Klassische Elemente aus dem Original übernommen.

Feral Interactive hat Tomb Raider gezielt für mobile Geräte angepasst, weshalb die Touch-Steuerung frei konfigurierbar ist. Gleichzeitig werden Gamepads unterstützt, und auf kompatiblen iPads lassen sich sogar Tastatur und Maus nutzen. Zusätzlich steht auf geeigneten Geräten Gyro-Zielen zur Verfügung, wodurch sich Kämpfe noch präziser anfühlen.

AAA-Grafik mit stabiler Performance

Technisch zeigt sich Tomb Raider von seiner besten Seite, denn die Grafik entspricht nahezu dem Konsolenstandard. Dank verschiedener Grafik-Presets können Spieler und Spielerinnen selbst entscheiden, ob sie höhere Bildraten oder maximale Details bevorzugen. Dadurch gehört Tomb Raider zu den anspruchsvollsten Mobile-Titeln seiner Art, während die Performance insgesamt stabil bleibt.

Lara Croft klettert eine Meter hoch.
Tomb Raider erscheint am 12. Februar 2026 für iOS.

Mit Tomb Raider auf dem iPhone bekommen Spieler ein vollwertiges AAA-Abenteuer, das Story, Technik und Umfang überzeugend kombiniert. Zwar fordert das Spiel leistungsstarke Hardware (mindestens ein iPhone XS), doch dafür erhält man eines der besten Action-Adventures, das derzeit mobil verfügbar ist.

