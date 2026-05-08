Perchang World: Tolles Physik-Rätsel kehrt nach 10 Jahren zurück

Wow, das ist schon wirklich lange her. Vor fast 10 Jahren haben wir euch das Puzzle-Spiel Perchang vorgestellt. Damals haben uns die kleinen Physik-Rätsel mit den kleinen Kugeln und den zwei bunten Knöpfen schon richtig gut gefallen. Und genau diese Elemente tauchen auch in Perchang World (App Store-Link) immer wieder auf. Drumherum hat sich allerdings so einiges getan.

Für Perchang World hat das Entwicklerteam mehr als ausführlich an der grafischen Gestaltung und Aufmachung des Kugelabenteuers gearbeitet. Das hat wohl auch bei Apple Eindruck hinterlassen, denn das Spiel ist seit heute auf Apple Arcade erhältlich. Im Gegensatz zu den 155 MB von damals ist der Nachfolger des Puzzle-Spiels aber auch eine echte Wucht: 1,4 GB werden auf iPhone, iPad, Mac oder Apple TV geladen.

Spielprinzip von Perchang World bleibt einfach und spaßig

Perchang World spielt in einer witzigen Comic-Welt, die von einem gigantischen Wesen angegriffen wird. Kurz bevor es richtig brenzlig wird, gibt es einen Zeitsprung, der euch 43 Minuten zurück katapultiert. Der Einstieg in das Spiel ist dabei absolut klasse gelöst, es gibt ein interaktives Tutorial und zu keiner Zeit muss man sich durch irgendwelche Menüs klicken oder seltsame Währungen sortieren.

Und das Spielprinzip? Daran hat sich eigentlich nichts verändert. Auch in Perchang World gibt es zwei Knöpfe: Einen roten und einen blauen. Mit diesen beiden Knöpfen könnt ihr die farblich passenden Elemente aktivieren oder bewegen, um die kleinen Kugeln ins Ziel zu befördern. Wenn ihr das schnell genug erledigt, könnt ihr in jedem der 60 Level einen goldenen Pokal abstauben und einen Platz in der Bestenliste erzielen.

Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei langsam an. Am Anfang sind die Herausforderungen absolut kein Problem, nach einiger Zeit wird es dann schon spürbar schwieriger, eine schnelle Zeit zu erzielen. Gleichzeitig habe ich bisher aber noch das Gefühl, dass es in Perchang World irgendwann unfair schwer wird. Mal sehen, wie sich das in den letzten Leveln entwickeln wird. Mir macht diese Apple Arcade Neuerscheinung auf jeden Fall so viel Spaß, dass ich noch etwas weiter spielen werde.