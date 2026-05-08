Fitbit Air: Neues displayloses Wearable für umfassendes Gesundheitstracking

Fitbit, das mittlerweile zum Google-Konzern gehört, erweitert das eigene Portfolio mit dem Fitbit Air, einem neuen Wearable ohne Display, das durch sein schlichtes Design und zahlreiche Gesundheitsfunktionen überzeugt. Das Gerät richtet sich primär an Personen, die Wert auf Diskretion, Komfort und präzise Daten legen, ohne dabei auf moderne Tracking-Features verzichten zu müssen.

Der Tracker ist das bisher kleinste Modell des Herstellers und kombiniert hochauflösende Sensoren mit einem unauffälligen, leichten Gehäuse. Dank kontinuierlicher Messungen wie Herzfrequenz (24/7), Herzrhythmus-Überwachung (inkl. Vorhofflimmern-Warnungen), SpO₂-Werte, Schlafanalyse und Herzfrequenzvariabilität bietet das Wearable tiefgehende Einblicke in Fitness und Wohlbefinden. Die Daten werden über die Google Health-App auf dem Smartphone zugänglich gemacht, während das Gerät selbst durch sein displayloses Design für eine ungestörte Nutzung sorgt.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Tragekomfort: Mit einer Akkulaufzeit von bis zu einer Woche und einem flachen, federleichten Profil ist das Fitbit Air ideal für den Dauergebrauch – ob bei der Arbeit, beim Sport oder im Schlaf. Die Schnellladefunktion ermöglicht zudem in nur fünf Minuten genug Energie für einen ganzen Tag. Für Nutzer und Nutzerinnen einer Pixel Watch bietet sich die Möglichkeit, tagsüber die Smartwatch und nachts das Air für das Schlaf-Tracking zu tragen, um lückenlose Daten zu gewährleisten.

Automatische Erkennung von Workouts

Das Aktivitäts-Tracking erfolgt nahtlos: Das Fitbit Air erkennt Workouts automatisch oder lässt sich manuell steuern. Über die Google Health-App lassen sich angeleitete Trainings starten oder Fotos von Trainingsplänen hochladen, um diese direkt zu tracken. Der integrierte Google Health Coach liefert personalisierte Empfehlungen und hilft, Gesundheitsziele systematisch zu verfolgen. Ein individueller Style wird durch wechselbare Armbänder ermöglicht. Zur Auswahl stehen:

Performance Loop Band (standardmäßig enthalten): Aus recycelten Materialien, stufenlos anpassbar und atmungsaktiv.

Active Band: Schweiß- und wasserabweisendes Silikon für intensive Workouts in leuchtenden Farben.

Elevated Modern Band: Schlichtes, elegantes Design für den Alltag in klassischen Farben.

Das neue Fitbit Air ist ab sofort für 99,99 Euro im Webshop von Google vorbestellbar und kompatibel mit Android und iOS. Im Lieferumfang enthalten ist ein dreimonatiges Probeabo für Google Health Premium, das den vollen Zugriff auf den Health Coach ermöglicht. Ersatzarmbänder sind ab 44,99 Euro bei Google erhältlich.

Google Health- statt Fitbit-App

Zeitgleich mit der Ankündigung des neuen Fitbit Air hat Google auch die hauseigene Google Health-App aktualisiert. Vormals als Fitbit-App (App Store-Link) bekannt, bietet das Upgrade eine umfassende, neu gestaltete Anlaufstelle fürs Wellbeing, die laut Aussage von Google „den Pioniergeist von Fitbit mit der hilfreichen Unterstützung von Google vereint“.

Die Google Health-App verfügt nun über ein intuitiveres Layout und vier neue Tabs: Heute, Fitness, Schlaf und Gesundheit. Nutzer und Nutzerinnen können die Dashboards in den Bereichen Heute und Gesundheit individuell anpassen, um schnellen Zugriff auf ihre wichtigsten Daten zu erhalten. Zudem bietet die App erweiterte Analysen, um Trends in Aktivitäten, Fitness, Schlaf und Vitalwerten zu erkennen und Zusammenhänge zwischen den Gesundheitsdaten besser zu verstehen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Vernetzung: Die App unterstützt die Integration von Hunderten von Apps und Geräten, ob über Health Connect, Apple Health oder Google Health APIs. So lassen sich Daten von Plattformen wie Peloton oder MyFitnessPal zentral verwalten. Zudem ermöglicht die App das Teilen von Fortschritten mit anderen Personen, etwa durch erweiterte Bestenlisten für Schritte und Cardio-Belastung. Auch das Zyklus-Tracking wurde optimiert, mit einer verbesserten Protokollierung und einem interaktiven Kalender.

Das Update steht bestehenden Fitbit-Usern als App-Aktualisierung zur Verfügung: Ein neuer Download ist nicht nötig, und alle Daten werden automatisch übernommen. Im Laufe des Jahres wird Google zudem Nutzer und Nutzerinnen von Google Fit einladen, ihre Daten in die Google Health App zu übertragen, um die Gesundheits- und Fitnessangebote zu konsolidieren. Eine vollständige Übersicht aller Änderungen findet sich im Hilfe-Center.