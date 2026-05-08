Neu von Dreame: Waschmaschine, Trockner und Klimaanlage

Der Technologieanbieter Dreame hat heute vier neue Haushaltsgeräte auf den deutschen Markt gebracht. Mit der KI-gestützten Wasch- und Trockner-Serie L9, der platzsparenden Waschmaschine P5 sowie der tragbaren Klimaanlage P-Wind 10 unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, intelligente Lösungen für den Alltag zu schaffen. Die Produkte verbinden moderne Technologien wie künstliche Intelligenz, Energieeffizienz und benutzerfreundliche Steuerung und zielen darauf ab, Haushaltsaufgaben zu vereinfachen.

Dreame AI Inverter Waschmaschine L9: Intelligente Reinigung mit KI

Die Dreame AI Inverter Waschmaschine L9 setzt auf KI Full-Wash Control, die mit Hilfe von über 20.000 Datenpunkten Beladung und Textilzustand analysiert und das optimale Waschprogramm auswählt. Das Circulating Spray-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Waschmittels, während die MousseBloom Ultra-clean Foam Wash-Technologie tiefenreinigend wirkt. Zusätzliche Features wie die FreshLoop Plasma Frischluftzirkulation halten Wäsche bis zu 12 Stunden frisch, und die Dual Smart Dosing-Funktion dosiert Waschmittel automatisch. Die Waschmaschine ist ab heute für 899 Euro erhältlich, ein Einführungspreis von 799 Euro gilt in den ersten zwei Wochen.

Dreame AI Twin Inverter Trockner L9: Schonend und effizient

Der zugehörige Dreame AI Twin Inverter Trockner L9 nutzt eine Niedertemperatur-Wärmepumpentechnologie, die Textilien schont und gleichzeitig Energie spart. Der KI-Dreame-Trocknungsalgorithmus passt Temperatur und Feuchtigkeit in Echtzeit an, während die PressFree Steam Care-Funktion Falten in nur 25 Minuten glättet. Mit drei Trocknungsoptionen und einem vierlagigen Flusenfilter bietet das Gerät individuelle Pflege. Der Trockner kostet 1.099 Euro und ist ebenfalls ab heute verfügbar. Im Aktionszeitraum kostet die Neuerscheinung nur 899 Euro.

Dreame Waschmaschine P5: Flexibilität für kleine Räume

Die Dreame Waschmaschine P5 überzeugt durch ihr platzsparendes Design und eine 530-mm-Trommel mit Vier-Richtungs-Bewegung, die empfindliche Stoffe wie Seide oder Wolle schonend reinigt. Features wie zeitindividuelles Waschen, 20°C-Kaltwäsche und eine Baby Care-Funktion machen sie vielseitig einsetzbar. Die P5 ist in zwei Varianten erhältlich: Das 9 kg-Modell kostet 699 Euro bzw. 479 Euro zur Einführung, das 10 kg-Modell ist für 749 Euro bzw. zum Einführungspreis von 499 Euro erhältlich. Beide Modelle landen ab heute im Handel.

Dreame P-Wind 10: Tragbare Klimaanlage für flexiblen Komfort

Die Dreame P-Wind 10 ist eine 3-in-1-Lösung mit Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilatorfunktion. Dank 3D-Luftstrom und kompakter Bauweise mit Maßen von 30,5 × 28,5 × 70,0 cm eignet sie sich ideal für kleine Räume. Die Steuerung erfolgt per App, Fernbedienung oder LED-Display.

Die Klimaanlage ist in zwei Leistungsstufen erhältlich: Die P-Wind10 09 mit 9.000 BTU für Räume bis 33 qm kostet 399 Euro bzw. als Einführungspreis 339 Euro, die P-Wind10 07 mit 7.000 BTU für bis zu 25 qm ist für 359 Euro bzw. zum Marktstart für 299 Euro zu haben. Beide Klimageräte werden ab dem 12. Mai 2026 im Handel verfügbar sein. Auch wir haben bereits ein Testexemplar der Neuerscheinung vorliegen und werden, sobald sich wieder wärmere Tage einstellen, unsere ersten Eindrücke dazu mitteilen.

Garantie und Verfügbarkeit

Die Dreame-Kundschaft erhält während des Aktionszeitraums einen kostenlosen Versand sowie eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre (2+3 Jahre). Für Waschmaschinen und Trockner gilt zudem eine 20-jährige Garantie auf die Elektromotoren. Die Geräte sind über den offiziellen Dreame Store und andere Vertriebskanäle erhältlich.