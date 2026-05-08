Lexar Dual Drive Portable: Kleine SSD mit zwei Anschlüssen

Ich erinnere mich noch gut an die Messe-Zeiten vor rund 10 Jahren. Damals konnten wir uns vor USB-Sticks kaum retten und haben uns am Ende die schönsten und größten aussuchen können. Diese Zeiten sind mittlerweile längst vorbei. So ganz ohne portable Speicherlösungen geht es in manchen Situationen dann aber doch nicht – und genau dafür gibt es mit dem Lexar Dual Drive Portable jetzt ein neues Produkt auf Amazon.

Die kleine SSD punktet vor allem mit ihrem Formfaktor und den beiden Anschlüssen. Auf der einen Seite finden wir einen modernen USB-C-Anschluss und auf der anderen Seite einen klassischen USB-A-Stecker. So kann man den Speicher im Prinzip überall anstecken, eine zusätzliche Stromversorgung ist natürlich nicht erforderlich.

Und auch optisch macht das Lexar Dual Drive Portable durchaus etwas her. Das Metallgehäuse verfügt über Schutzabdeckungen für die Anschlüsse und eine integrierte Schlaufe zur Befestigung eines Trageband. Über USB-C erreicht sie Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1800 MB/s. Über USB-A sind Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 900 MB/s möglich.

Lexar Dual Drive Portable kommt mit eigener Backup-App

Natürlich kann dieser kleine SSD-Stick als klassischer Speicher genutzt werden. Im Zusammenspiel mit der Lexar-App kann das Lexar Dual Drive Portable aber auch als Backup-Lösung für Windows, Mac, Android und iOS genutzt werden. Auf iPhone und iPad können so ganz bequem Backups von Fotos und Videos angelegt werden. Das könnte ja eine ganz praktische Sache sein, wenn ihr die Daten nicht in der iCloud sichern wollt.

Die kleine Festplatte mit den beiden Anschlüssen ist in insgesamt drei verschiedenen Größen erhältlich: 512 GB für 129,99 Euro, mit 1 TB für 199,99 Euro und mit 2 TB für 299,99 Euro.