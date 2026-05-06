Studie: Mehr als 41 Millionen Menschen in Deutschland spielen Games

In Deutschland ist Gaming längst kein Nischenthema mehr: Aktuelle Daten des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des game Verbands zeigen, dass rund 41,2 Millionen Menschen zwischen 6 und 69 Jahren hierzulande Computer- und Videospiele nutzen. Das entspricht etwa 60 Prozent dieser Altersgruppe. Erstmals wurden dabei auch Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit erfasst, was ein umfassenderes Bild der hiesigen Gaming-Community zeichnet.

Das Durchschnittsalter der Spielenden liegt bei 38,3 Jahren, wobei der Anteil der Erwachsenen besonders hoch ist: 79 Prozent der Gamer sind älter als 18 Jahre. Die Geschlechterverteilung ist nahezu ausgeglichen – 46 Prozent der Spielenden sind Frauen, 54 Prozent Männer. Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, betont: „Games begeistern Menschen jeden Alters und Geschlechts. Die Vielfalt der Community spiegelt sich auch in der Nutzung verschiedener Plattformen wider.“

Am beliebtesten ist das Smartphone: 23,7 Millionen Menschen in Deutschland greifen darauf zurück, um zu spielen. An zweiter Stelle folgt die Spielekonsole mit 22,1 Millionen Nutzern und Nutzerinnen, gefolgt vom PC mit 14 Millionen und dem Tablet mit 9,9 Millionen. Besonders flexibel sind rund 19 Millionen Gamer, die auf zwei oder mehr Geräten gleichzeitig spielen.

Deutscher Games-Markt wuchs 2025 deutlich

Der deutsche Games-Markt verzeichnete 2025 ein deutliches Wachstum. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr stieg der Umsatz mit Spielen, Hardware und Online-Diensten um 4 Prozent auf insgesamt 9,4 Milliarden Euro. Besonders stark wuchsen die Bereiche Spielekonsolen (+26 Prozent) und Gaming-PC-Zubehör (+13 Prozent). Auch Online-Gaming-Services wie PlayStation Plus oder der Xbox Game Pass verzeichneten ein Rekordjahr und überschritten erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz.

Die Marktdaten basieren auf Erhebungen von YouGov Shopper, Nielsen IQ und Sensor Tower. YouGov Shopper nutzt dabei repräsentative Befragungen von 25.000 Konsumenten sowie ein Handelspanel, um Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten im Bereich digitaler Spiele zu analysieren. Seit 2025 werden erstmals alle in Deutschland lebenden Menschen in die Statistik einbezogen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

Der game – Verband der deutschen Games-Branche vertritt als zentraler Ansprechpartner die Interessen der Branche. Seine Beteiligten umfassen das gesamte Ökosystem, von Entwicklungsstudios über Publisher bis hin zu E-Sport-Veranstaltern und Bildungseinrichtungen. Der Verband ist Mitveranstalter der gamescom, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, und engagiert sich in verschiedenen Initiativen, darunter die USK, die Stiftung Digitale Spielekultur und der Deutsche Computerspielpreis.

Die Zahlen unterstreichen: Gaming ist in Deutschland ein fester Bestandteil der Popkultur und zudem eine der größten Gemeinschaften des Landes. Ob auf dem Smartphone, der Konsole oder dem PC: Die Vielfalt der Plattformen und Zielgruppen zeigt, wie tief das Medium mittlerweile in der deutschen Gesellschaft verankert ist.

Was sind eure Lieblings-Videospiele? Was spielt ihr gerade, und auf welchen Plattformen? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.