Hisene XR10 TriChroma: 4K HDR-Beamer mit Flüssigkeitskühlung und Devialet-Audiosystem

Das Unternehmen Hisense hat das eigene Portfolio an Laserprojektoren mit dem XR10, einem Modell, das speziell für anspruchsvolle Heimkino- und Technikfans entwickelt wurde, erweitert. Der Laserprojektor will durch eine hohe Helligkeit, flexible Installationsmöglichkeiten und intelligente Automatikfunktionen überzeugen, um großformatige Bildwelten in Kinoqualität einfacher als je zuvor zugänglich zu machen.

Im Mittelpunkt des XR10 steht eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle, kombiniert mit der hauseigenen LPU 3.0 Digital Laser Engine. Diese Technologie ermöglicht eine besonders hohe Farbintensität, konsistente Bilddarstellung und effiziente Lichtausbeute. Mit einer Helligkeit von bis zu 6.000 ANSI Lumen liefert der Projektor selbst bei Umgebungslicht eindrucksvolle Bilder.

Ein neu entwickeltes IRIS-System steuert dynamisch die Blendenöffnung und sorgt für ein Kontrastverhältnis von bis zu 6000:1. Dadurch werden helle Bildbereiche und tiefe Schwarztöne präzise ausbalanciert. Der XR10 deckt den BT.2020-Farbraum zu 118 Prozent ab und reduziert dank einer Speckle-Unterdrückung typische Laserartefakte auf ein Minimum. Ein Flüssigkeitskühlsystem und 17 Glaslinsen im optischen System gewährleisten langfristige Farb- und Leistungsstabilität sowie eine hohe Lichtdurchlässigkeit.

Flexible Installation: Bildgrößen von 65 bis 300 Zoll

Der XR10 unterstützt Bildschirmdiagonalen zwischen 65 und 300 Zoll und eignet sich damit sowohl für kompakte Räume als auch für dedizierte Heimkino-Installationen. Ein optischer Zoom von 0,84x bis 2,0x ermöglicht die Anpassung der Bildgröße unabhängig vom Projektionsabstand. Zudem erlaubt ein Lens-Shift-System horizontale und vertikale Bildverschiebungen, so dass die Projektion exakt ausgerichtet werden kann, ohne das Gerät physisch bewegen zu müssen.

Für eine präzise Ausrichtung und Geometriekorrektur verfügt der XR10 über ein branchenweit einzigartiges System aus vier Kameras und dualen ToF-Sensoren. Dieses erkennt Leinwandgrenzen und Projektionswinkel in Echtzeit und ermöglicht eine verlustfreie Korrektur selbst bei seitlicher Projektion von bis zu ±15 Grad. Automatische Anpassungsalgorithmen beschleunigen die Installation und reduzieren den Kalibrieraufwand vor Ort.

Zu den weiteren Features der Neuerscheinung zählt ein hochwertiges Devialet Opéra de Paris-Premium-Soundsystem, eine Unterstützung für Kinostandards wie IMAX Enhanced, Dolby Vision und Dolby Atmos, ebenso wie ein integriertes VIDAA U9 Smart System, um Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und mehr verwenden zu können. Mit HDMI 2.1 ist der Projektor zudem bereit für Gaming und andere Zuspieler.

Auch optisch setzt der XR10 Akzente: Inspiriert von klassischem Industriedesign und der Formsprache hochwertiger Kameras, präsentiert sich der Projektor in einem klaren, reduzierten Design. Das Gehäuse aus massivem Aluminium mit matten und glänzenden Oberflächen sorgt auch im eigenen Zuhause für einen echten Hingucker. Der Hisense XR10 ist ab sofort im Handel erhältlich, beispielsweise bei Heimkinoraum. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 4.999 Euro.