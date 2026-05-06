Amazon Photos: iOS-App jetzt mit neuem Design

Amazon hat seine App Amazon Photos (App-Store-Link) aktualisiert und der Anwendung ein neues Design verpasst. Zwei Änderungen stellt das Unternehmen dabei in den Vordergrund: Die geänderte Startseite und die aktualisierte Suchfunktion. Die App steht allen Prime-Abonnenten zur Verfügung.

Die Änderung auf der Startseite umfasst vor allem das Entfernen des Fotorasters, das zuvor den Einstieg in die App bildete. Dieses wurde nun ersetzt durch eine kuratierte Karussell-Ansicht ausgewählter Erinnerungen. Hier findet ihr zum Beispiel gruppierte Bilder zum Thema „Wochenende am Strand“, „Erster Geburtstag des Kindes“ und mehr.

Wenn ihr dann auf eineuer Vorschläge tippt, gelangt ihr direkt in die Fotosammlung, die dann wiederum im Vollbildmodus angezeigt werden. Ausgewählt werden die Fotos in den Sammlungen dabei durch die App selbst. Die Sammlung „An diesem Tag“ ist dann ebenfalls in der Karussell-Ansicht zu finden. Diese Funktion zeigt Bilder und Videos vom selben Datum der vergangenen Jahre an.

Amazon Photos: Suche funktioniert nun mit natürlicher Sprache

Überarbeitet hat Amazon im Rahmen des Updates auch die Suche der Photos-App. Ab sofort könnt ihr in die Suchzeile auch natürliche Sprache eingeben, also zum Beispiel ein Bild beschreiben, das ihr finden wollt. Das Update von Amazon Photos wird derzeit ausgerollt und sollte in den nächsten Tage zum Download bereitstehen.

Als Prime-Mitglied habt ihr automatisch unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und 5 GB Speicherplatz für Videos. Mehr Videospeicher erhaltet ihr gegen Aufpreis.