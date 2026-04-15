Amazon führt Prime Video Ultra in den USA ein: Preis steigt deutlich

Amazon hat sein neues Streaming-Angebot Prime Video Ultra offiziell in den Vereinigten Staaten gestartet. Die Einführung erfolgt etwa einen Monat nach der ersten Bekanntgabe des Tarifs durch das Unternehmen. Der neue Service ersetzt den bisherigen werbefreien Tarif und markiert damit eine strategische Neuausrichtung im US-Markt für das Video-Streaming-Angebot von Amazon.

Für die Bestandskundschaft bedeutet die Umstellung eine deutliche Preiserhöhung. Der monatliche Preis für werbefreies Videostreaming steigt von 2,99 Dollar auf 4,99 Dollar. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 67 Prozent. Die Anpassung betrifft Nutzer und Nutzerinnen, die zuvor bereits für die werbefreie Option gezahlt haben und nun automatisch auf das neue Premium-Paket umgestellt werden.

Gegenüber dem Vorgängertarif bringt Prime Video Ultra auch mehrere technische Verbesserungen mit. Das Angebot umfasst erstmals 4K- und Ultra HD-Streaming, das ausschließlich für die Ultra-Stufe verfügbar ist. Zusätzlich wurde die Anzahl der gleichzeitigen Streams von drei auf fünf erhöht. Auch das Limit für Offline-Downloads wurde von 25 auf 100 Titel angehoben, was das Vierfache des bisherigen Limits bietet.

Preiserhöhung bald auch in Deutschland?

Die Entfernung von Werbung bleibt für viele Personen wahrscheinlich der wichtigste Anreiz, trotz der höheren Kosten beim Service zu bleiben. Die Preisgestaltung zwingt Nutzer aber gleichzeitig dazu, zusätzliche Funktionen zu akzeptieren, die sie möglicherweise nicht benötigen. Die Einführung von Prime Video Ultra spiegelt einen größeren Trend in der Streaming-Branche wider, bei dem Anbieter ihre Tarifstrukturen verfeinern und Premium-Optionen mit höheren Preisen ausstatten.

Wie sich die Akzeptanz bei der US-Kundschaft entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Da es viele von Amazon auf dem Heimatmarkt eingeführte Änderungen auch langfristig über den großen Teich nach Europa schaffen, ist denkbar, dass auch hierzulande die Preise für werbefreies Videostreaming mit Amazon Prime Video ansteigen könnten. Aktuell zahlt man in Deutschland monatlich 2,99 Euro, um Prime Video ohne Werbung genießen zu können. Weitere Infos zum Streamingdienst gibt es auf der entsprechenden Website.