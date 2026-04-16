Die Gemini-App ist jetzt nativ für den Mac verfügbar

Schon bisher war Gemini ein spannendes Werkzeug für alle, die sich mit dem Thema KI beschäftigt haben. Das Tool von Google zählt neben ChatGPT sicherlich zu den beliebtesten Anlaufstellen für KI überhaupt. Auf dem Mac wird die Nutzung von Gemini jetzt noch ein bisschen komfortabler und einfacher.

Statt wie bisher auf die Weboberfläche im Browser setzen zu müssen, gibt es Gemini ab sofort auch als native Mac-Anwendung. Ihr könnt sie kostenlos über die Webseite von Google auf euren Apple-Rechner herunterladen.

Nach der Installation und dem ersten Start ist Gemini dann stets einsatzbereit. Mit der Tastenkombination Option+Leertaste kann jederzeit eine Texteingabe erfolgen. Mit Option+Shift+Leertaste kann man das komplette Gemini-Fenster öffnen. Außerdem ist der KI-Assistent von Google auch über das Dock oder die Menüleiste des Macs erreichbar.

Gemini kann auf Wunsch auf Mac-Fenster zugreifen

Ebenfalls spannend: Man kann gezielt Informationen, mit denen man gerade arbeitet, an Gemini weiterleiten. „Du erhältst Antworten basierend auf dem Kontext der Dokumente, des Codes oder der Daten im freigegebenen Fenster“, heißt es von Google. Dazu reicht ein einfacher Rechtsklick und die Freigabe über das Kontextmenü.

Gemini kann auf dem Mac nicht nur Fragen in Textform beantworten. Mit Nano Banana zur Bilderstellung und Veo zur Videogenerierung sind zwei weitere spannende Werkzeuge mit dabei. Allerdings kann man sich auch in der nativen Gemini-App nicht ohne Einschränkungen austoben.

Prinzipiell ist Gemini kostenlos nutzbar, die Anzahl der Anfragen und Antworten ist in der Gratis-Version allerdings begrenzt – es gibt 50 KI-Guthabenpunkte pro Tag. Weitere Funktionen und KI-Guthabenpunkte sind in Google AI Plus für 7,99 Euro pro Monat bis hin zu Google AI Ultra für 274,99 euro erhältlich. Mehr Informationen dazu findet ihr auf dieser Webseite.