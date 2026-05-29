Das Wochenend-Gewinnspiel mit den Redmi Buds 8 Pro

Nicht jeder iPhone-Nutzer greift automatisch zu den AirPods oder AirPods Pro. Wer etwas sparen möchte, bekommt im Handel eine riesige Auswahl. Mit etwas Glück musst du gar nichts bezahlen, denn wir verlosen jetzt die Redmi Buds 8 Pro!

Ok, die Kopfhörer von Redmi sind nicht ganz so gut wie die AirPods, allerdings bieten sie für ihr Geld eine solide Qualität. Unter anderem sorgen Triple-Treiber für kräftige Bässe und klare Höhen, zudem ist auch eine aktive Geräuschunterdrückung an Bord. Die Kopfhörer erkennen dabei die Umgebungsgeräusche und passen das ANC sogar dynamisch an, während der Transparenzmodus Gespräche erleichtert.

Mit Bluetooth-Multipoint erfolgt der Wechsel zwischen Geräten schneller und mit rund 9 Stunden Wiedergabe pro Ladung gibt es eine ausdauernde Akkulaufzeit. Im Case lassen sich die Kopfhörer wieder aufladen und ein Schnellladen ist ebenfalls möglich, sodass die Kopfhörer nach wenigen Minuten wieder einsatzbereit sind. Dolby Audio, Bluetooth 5.4 und Hi-Res-HiFi-Sound runden das Gesamtbild positiv ab.

Das Zusammenspiel mit iPhone, iPad und Mac ist bei den Redmi Buds 8 Pro nicht ganz so perfekt wie bei den AirPods. Dennoch ist der Sound solide und in vielen Apple-Haushalten sind oftmals auch Android-Geräte im Einsatz. Die Kopfhörer sind sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen und die Redmi Buds 8 Pro zu gewinnen, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Nach welcher Norm sind die Redmi Buds 8 Pro staub- und wasserresistent?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekannt geben.