Xiaomi erweitert Smart Home-Portfolio: Neue Geräte für Vernetzung, Effizienz und Komfort

Xiaomi hat eine neue Produktreihe unter dem Namen „Smart Tech Appliances“ für den globalen Markt vorgestellt. Die Palette umfasst Fernseher, einen Kühlschrank, einen Waschtrockner sowie einen Staubsaugerroboter. Damit baut das Unternehmen sein Ökosystem „Human x Car x Home“ weiter aus und zielt darauf ab, die Vernetzung und Steuerung von Haushaltsgeräten zu optimieren. Die Geräte kombinieren intelligente Funktionen, Energieeffizienz und nahtlose Integration in den Alltag.

Fernseher mit Mini-LED-Technologie für hochwertiges Entertainment

Den Anfang macht die Xiaomi TV S Mini LED Series 2026, die auf fortschrittliche QD-Mini-LED-Technologie setzt, die tiefen Kontrast, lebendige Farben und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 Nits bietet. Die Serie ist in den Größen 55″, 65″, 75″, 85″ und 98″ erhältlich und überzeugt mit einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von bis zu 98 Prozent.

Unterstützt werden HDR10+, HLG und Dolby Vision (bei den 85″- und 98″-Modellen), während die Bildwiederholraten im Game Boost-Modus bei den kleineren Modellen bis zu 120 Hz und bei den Flaggschiffen bis zu 288 Hz betragen. Für ein immersives Klangerlebnis sorgen Dolby Audio und DTS:X, wobei die größeren Modelle zusätzlich Dolby Atmos unterstützen. Ebenfalls mit an Bord ist das Betriebssystem Google TV sowie eine Unterstützung für Apple AirPlay, Google Assistant und Google Cast.

Kühl-Gefrierkombination mit Frischetechnologie und großem Stauraum

Die Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L bietet mit 621 Litern Fassungsvermögen (385 Liter Kühlbereich, 236 Liter Gefrierbereich) ausreichend Platz für Familien. Dank Ag⁺ Fresh-Technologie werden Gerüche und Bakterien wie E. coli reduziert, während die Dual-Inverter-Technologie für energieeffiziente und leise Kühlung sorgt. Die Steuerung erfolgt wahlweise über das LED-Touchpanel oder die Xiaomi Home-App, die auch Echtzeit-Benachrichtigungen – etwa bei offener Tür – ermöglicht. Kompatibel ist das Gerät zudem mit Google Assistant und Amazon Alexa.

Waschtrockner mit Energieeffizienz und Hygienefunktion

Der Mijia Waschtrockner 8 kg vereint Waschen und Trocknen in einem Gerät und übertrifft mit einer um 30 Prozent höheren Energieeffizienz den EU-Grenzwert der Klasse A. Eine 525-mm-Trommel und die Power-Wash-Technologie sorgen für gründliche Reinigung, während der Hygienemodus durch Hochtemperaturdampf 99,99 Prozent der Bakterien abtötet. Mit über 30 Waschprogrammen, darunter einem 15-Minuten-Schnellwaschgang, bietet das Gerät Flexibilität für verschiedene Bedürfnisse. Die intelligente Trocknungssteuerung verhindert Überhitzung und erhält die Textilqualität. Auch hier ist eine Fernsteuerung über die Xiaomi Home-App möglich.

Staubsaugerroboter mit präziser Navigation und All-in-One-Ladestation

Der Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro punktet mit einer Saugleistung von 15.000 Pa, doppelter Anti-Verwicklungstechnologie und einer All-in-One-Ladestation, die automatische Staubaufnahme, selbstreinigende Bürsten und Heißlufttrocknung vereint. Dank LDS-Lasernavigation und Millimeter-genauer Hinderniserkennung meistert der Roboter auch komplexe Räume. Bei Teppichübergängen hebt er die Wischpads automatisch an und verstärkt die Saugkraft. Die Steuerung erfolgt über die Xiaomi Home-App oder per Sprachbefehl via Google Assistant und Alexa.

Alle vier Geräte sind in das Xiaomi-Ökosystem integriert und lassen sich über die Xiaomi Home-App zentral steuern. Nutzer und Nutzerinnen können den Status in Echtzeit überwachen, Benachrichtigungen erhalten und Einstellungen aus der Ferne anpassen. Over-the-Air-Updates sorgen für kontinuierliche Optimierungen. Kompatible Modelle unterstützen zudem Sprachassistenten wie Google Assistant oder Alexa, was die Bedienung weiter vereinfacht.

Design und Benutzerfreundlichkeit im Fokus

Die neue Produktreihe will darüber hinaus Wert auf ansprechendes Design und eine intuitive Bedienung legen. Die Fernseher bestechen durch eine minimalistische Ästhetik mit dunkelgrauer Oberfläche und Doppelständer-Design. Die Kühl-Gefrierkombination überzeugt mit Edelstahloptik und moderner Side-by-Side-Anordnung, während der Waschtrockner ein schlichtes weißes Gehäuse mit farbenfrohem Touchpanel kombiniert. Der Staubsaugerroboter setzt auf funktionale Eleganz mit automatisierten Reinigungsprozessen.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 und der Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro sind bereits über offizielle Xiaomi-Kanäle und autorisierte Händler erhältlich. Die Mijia Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination 621L und der Mijia Waschtrockner 8 kg werden demnächst in Deutschland auf den Markt kommen.

Die Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 ist in fünf Ausführungen verfügbar: Mit 55 Zoll für 599 Euro, mit 65 Zoll für 799 Euro, mit 75 Zoll für 999 Euro, mit 85 Zoll für 1.499 Euro sowie mit 98 Zoll für 2.299 Euro. Die Xiaomi Robot Vacuum H50 Serie ist in zwei Varianten erhältlich: Der Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro zum Preis von 499,99 Euro sowie der Xiaomi Robot Vacuum H50 zum Preis von 399,99 Euro.