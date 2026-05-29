4 neue Funktionen für Spotify: Das ist neu

Spotify, der beliebte Musikstreamingdienst aus Schweden, legt jetzt neue Funktionen vor, die ab sofort für Abonnenten und Abonnentinnen bereitstehen. Es handelt sich dabei um kleine, aber nützliche Neuerungen, die die Bedienung von Spotify vereinfachen.

1. Playlists in Ordnern organisieren

Wer viele Playlists angelegt hat, kann schnell den Überblick verlieren. Die neuen Playlist-Ordner, die jetzt auch mobil verfügbar sind, sorgen für mehr Ordnung in der eigenen Bibliothek. Playlists lassen sich dadurch besser nach Stimmung, Aktivität oder Genre gruppieren, sodass der Zugriff auf die passende Musik vereinfacht wird.

Die neuen Playlist-Ordner sind für alle Nutzer und Nutzerinnen verfügbar, auch ohne Premium-Abo.

2. Mehrere Titel gleichzeitig bearbeiten

Um die Bearbeitung von Playlists zu optimieren, bietet Spotify jetzt die Möglichkeit, Sammelaktionen durchzuführen. Innerhalb der Liste können mehrere Titel, Hörbücher oder Podcast-Episoden gleichzeitig markiert, bearbeitet, neu geordnet oder gelöscht werden.

Die Funktion steht in Kürze für alle Spotify-User bereit. Wer Premium nutzt, kann außerdem die aktuelle Wiedergabeliste bearbeiten und so mehrere Titel gleichzeitig auswählen, verwalten oder löschen.

3. Downloads im Hintergrund

Wer Musik oder Podcasts zur Offline-Nutzung herunterladen will, musste die App bislang geöffnet lassen, da der Download sonst stoppte. Ab sofort funktioniert der Offline-Download komfortabler, da dieser auch dann fortgesetzt wird, wenn die App im Hintergrund läuft. Eine Aktivität auf dem Sperrbildschirm zeigt dabei jederzeit den aktuellen Download-Status an.

Hintergrund-Downloads sind nur für Premium-Kunden und Kundinnen verfügbar, wobei die Funktion derzeit ausgerollt wird.

4. Aktuelle Warteschlange bearbeiten

Einzelne Titel in einer Warteschlange lassen sich nicht nur verschieben oder löschen. Mit „Neu mischen“ gibt es eine neue Option, um die Songs in einer Playlist automatisch neu anzuordnen. Wer die Reihenfolge der Songs per Zufallswiedergabe ändern wollte, musste die Funktion bisher deaktivieren und erneut aktivieren.

Die „Neu mischen“-Taste steht ab sofort auf Mobilgeräten bereit, allerdings nur für Premium-Abonnements.

Spotify-App auf dem neuesten Stand halten

Da viele Funktionen serverseitig ausgerollt werden, ist es wichtig, dass die Spotify-App auf dem neuesten Stand ist. Wer möglichst schnell auf die neuen Features zugreifen will, sollte sicherstellen, dass alle Updates installiert sind.