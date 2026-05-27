Anker Prime Powerbank.

Ultrastarke Anker-Powerbank jetzt mit Sonderrabatt kaufen

Besser gehts aktuell nicht

Freddy4 Kommentare zu Ultrastarke Anker-Powerbank jetzt mit Sonderrabatt kaufen
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Anker Prime Powerbank.

Die Anker Prime Powerbank ist ein echtes Biest. Die Kapazität liegt bei 26.250 mAh und die Powerbank kann bis zu drei Geräte mit insgesamt bis zu 300 Watt aufladen – das ist für Powerbanks eher unüblich. Zwei USB-C-Ports liefern jeweils 140 Watt und sorgen dafür, dass zum Beispiel zwei MacBooks nicht der Saft ausgeht. Umgekehrt lässt sich die Powerbank über die beiden Anschlüsse mit 250 Watt in nur 15 Minuten bis zur Hälfte wieder aufladen. Bei der neuen Powerbank ist ebenfalls ein Display mit spannenden Informationen verfügbar und mit 99,75 Wattstunden ist die Powerbank sogar flugtauglich.

Damit kratzt die Anker Prime Powerbank leistungstechnisch an der aktuell möglichen Obergrenze und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die sofort viel Leistung für mehrere Geräte benötigen. Dabei bleibt die Powerbank noch handlich, da sie in etwa so groß ist wie das iPhone 27 Pro Max. Mit 600 Gramm ist der Stromspender natürlich deutlich schwerer.


Was dem Modell allerdings fehlt, ist ein integriertes Kabel. Wer die Vorzüge des schnellen Ladens nutzen möchte, sollte darauf achten, dass ein entsprechendes Kabel mit hoher Leistung zum Einsatz kommt. Da das Display die Leistung in Echtzeit anzeigt, wird ein langsames Kabel schnell identifiziert.

Anker Prime Powerbank

Wer sich für die starke Powerbank interessiert, zahlt für das Anker-Modell aktuell 169,98 Euro statt 199,99 Euro.

Angebot
Anker Prime Powerbank 26250mAh, 300W max, bidirektionales Laden, 250W Dual-Input...
Anker Prime Powerbank 26250mAh, 300W max, bidirektionales Laden, 250W Dual-Input...
  • 300W Maximalleistung & 140W Single-Port: Mit kraftvollen 300W Gesamtleistung über 2× USB-C und 1× USB-A versorgt die Powerbank zwei MacBook Pro...
  • 26250mAh Kapazität & Flugzeug-konform: Mit 99,75Wh erfüllt sie die Handgepäck-Richtlinien. Versorgt ein iPhone 16 Pro bis zu 5-mal oder ein iPad...
199,99 EUR 169,98 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 26.05.2026

Wenn es etwas weniger sein darf

Anker Laptop Powerbank in Schwarz und Silber.
Mit viel Power und zwei USB-C-Kabeln.

Wer mit etwas weniger Leistung klarkommt, sollte sich die Anker Laptop Powerbank ansehen. Mit 25.000 mAh Kapazität gibt es etwas weniger Power, allerdings sind zwei Kabel direkt integriert. Mit 100 Watt maximalem Output lässt sich lediglich ein Gerät mit voller Leistung aufladen, was in den meisten Fällen auch ausreichend sein dürfte. Der gesamte Output liegt jedoch bei 165 Watt, sodass sich mehrere Geräte gleichzeitig laden lassen, zum Beispiel ein MacBook, ein iPhone und ein iPad.

Mit 84,98 Euro ist die Laptop-Powerbank deutlich freundlicher für den Geldbeutel und geht als Preis-Leistungs-Sieger hervor.

Angebot
Anker 165W 25000 mAh Laptop Powerbank, Ladegerät mit 70cm ausziehbarem Kabel...
Anker 165W 25000 mAh Laptop Powerbank, Ladegerät mit 70cm ausziehbarem Kabel...
  • 165W maximale Leistung für mehrere Geräte: Bewältige deinen Tag mit einer Gesamtleistung von 165W und einer Kapazität von 25000mAh. Dank 100W...
  • 25000mAh für langanhaltende Power: Starte in längere Reisen mit der großen Kapazität von 25000mAh, die deine Geräte mehrfach versorgt. Charge an...
99,99 EUR 84,98 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 27.05.2026

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Neues Zubehör

Kommentare 4 Antworten

  1. „Was dem Modell allerdings fehlt, ist ein integriertes Kabel.“

    Das empfinde ich als wunderbaren Vorteil! Deshalb würde ich die untere niemals wählen.

    So ist eben jeder anders…

    Antworten

  2. „Dabei bleibt die Powerbank noch handlich, da sie in etwa so groß ist wie das iPhone 27 Pro Max.“

    Wie groß ist denn das iPhone 27 Pro Max? 😉

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de