Ultrastarke Anker-Powerbank jetzt mit Sonderrabatt kaufen

Die Anker Prime Powerbank ist ein echtes Biest. Die Kapazität liegt bei 26.250 mAh und die Powerbank kann bis zu drei Geräte mit insgesamt bis zu 300 Watt aufladen – das ist für Powerbanks eher unüblich. Zwei USB-C-Ports liefern jeweils 140 Watt und sorgen dafür, dass zum Beispiel zwei MacBooks nicht der Saft ausgeht. Umgekehrt lässt sich die Powerbank über die beiden Anschlüsse mit 250 Watt in nur 15 Minuten bis zur Hälfte wieder aufladen. Bei der neuen Powerbank ist ebenfalls ein Display mit spannenden Informationen verfügbar und mit 99,75 Wattstunden ist die Powerbank sogar flugtauglich.

Damit kratzt die Anker Prime Powerbank leistungstechnisch an der aktuell möglichen Obergrenze und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die sofort viel Leistung für mehrere Geräte benötigen. Dabei bleibt die Powerbank noch handlich, da sie in etwa so groß ist wie das iPhone 27 Pro Max. Mit 600 Gramm ist der Stromspender natürlich deutlich schwerer.

Was dem Modell allerdings fehlt, ist ein integriertes Kabel. Wer die Vorzüge des schnellen Ladens nutzen möchte, sollte darauf achten, dass ein entsprechendes Kabel mit hoher Leistung zum Einsatz kommt. Da das Display die Leistung in Echtzeit anzeigt, wird ein langsames Kabel schnell identifiziert.

Wer sich für die starke Powerbank interessiert, zahlt für das Anker-Modell aktuell 169,98 Euro statt 199,99 Euro.

Angebot Anker Prime Powerbank 26250mAh, 300W max, bidirektionales Laden, 250W Dual-Input... 300W Maximalleistung & 140W Single-Port: Mit kraftvollen 300W Gesamtleistung über 2× USB-C und 1× USB-A versorgt die Powerbank zwei MacBook Pro...

26250mAh Kapazität & Flugzeug-konform: Mit 99,75Wh erfüllt sie die Handgepäck-Richtlinien. Versorgt ein iPhone 16 Pro bis zu 5-mal oder ein iPad...

Wenn es etwas weniger sein darf

Wer mit etwas weniger Leistung klarkommt, sollte sich die Anker Laptop Powerbank ansehen. Mit 25.000 mAh Kapazität gibt es etwas weniger Power, allerdings sind zwei Kabel direkt integriert. Mit 100 Watt maximalem Output lässt sich lediglich ein Gerät mit voller Leistung aufladen, was in den meisten Fällen auch ausreichend sein dürfte. Der gesamte Output liegt jedoch bei 165 Watt, sodass sich mehrere Geräte gleichzeitig laden lassen, zum Beispiel ein MacBook, ein iPhone und ein iPad.

Mit 84,98 Euro ist die Laptop-Powerbank deutlich freundlicher für den Geldbeutel und geht als Preis-Leistungs-Sieger hervor.