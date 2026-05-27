Soccer RadioTv Sync: iPhone-App synchronisiert Audio und Bild

In einer Sache sind sich die meisten Deutschen beim Fußballschauen einig: Die Spieler können nichts, der Trainer kann nichts und die Kommentatoren erzählen ja sowieso nur die ganze Zeit Mist. Als Alternative zum TV-Kommentar gibt es bei vielen Spielen noch das Online-Radio. Legendär und unvergessen ist hier aus meiner Sicht die Radio-Übertragung vom 1:7 gegen Brasilien bei der WM 2014. Allerdings: TV-Bild und Online-Radio sind nur selten synchron.

Diesem Problem widmet sich nun eine neue App eines spanischen Entwicklers. Soccer RadioTv Sync (App Store-Link) hilft euch dabei, die Wiedergabe des Online-Radios so zu takten, dass sie zur Wiedergabe auf eurem Fernseher passt. Die 1,99 Euro teure iPhone-App bietet einen Sync-Button und eine einstellbare Latenz, die perfekte Verzögerung müsst ihr allerdings manuell anhand der Geschehnisse auf dem Bildschirm einstellen.

Soccer RadioTv Sync benötigt Streaming-URLs

Ganz so einfach ist die Sache dann aber doch nicht. In Soccer RadioTv Sync gibt es leider keinen Katalog mit Online-Radio-Sendern. Stattdessen müsst ihr die Senders-URLs kennen oder herausfinden, um diese dann in der App einzugeben. Immerhin lassen sich hinzugefügte Sender speichern und dann beim nächsten Mal einfacher aufrufen, solange sich die URL nicht ändert. Zudem können erstellte Streaming-Listen mit Freunden geteilt werden. Das macht die Sache zumindest ein kleines bisschen einfacher.

Optisch gewinnt Soccer RadioTv Sync vielleicht keinen Schönheitspreis. Wenn die Synchronisierung einmal erfolgt ist, schaut man aber ohnehin nicht mehr in die App. Das erste größere Update ist bereits angekündigt. Der Entwickler lässt uns dazu wissen: „Version 1.1 wurde bereits von Apple freigegeben und erscheint kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft. Dieses Update bringt ein neues Icon, einen Schnell-Button zum Zurücksetzen der Verzögerung, weitere Sprachen sowie kleinere Verbesserungen.“