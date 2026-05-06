Philips Hue und WiZ kündigen smartes WM-Feature an

Es ist noch etwas mehr als ein Monat bis zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Falls ihr bei euch zuhause smarte Lichter von Philips Hue oder WiZ im Einsatz habt, dürft ihr euch über eine ganz besondere neue Funktion freuen, die mit dem Eröffnungsspiel eingeführt und bis zum Finale zur Verfügung steht: Sports Live.

Sports Live greift auf Live-Spieldaten von Fußballspielen zurück, um entscheidende Momente wie Tore oder gelbe und rote Karten mit passenden Lichteffekten zu unterlegen. Zudem kann das Licht je nach Spielstand die Farben des führenden Teams oder warme Weißtöne bei einem Unentschieden wiedergeben.

Besonders spannend ist dabei die Tatsache, dass abgesehen vom Beleuchtungssystem von Philips Hue oder WiZ keine zusätzliche Hardware wie etwa eine Hue Play HDMI Sync Box benötigt wird. Und auch ein Software-Abo ist nicht erforderlich, Sports Live wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Sports Live beachtet Verzögerung zwischen Fernseher und App

Signify, der Hersteller der beiden Marken, setzt dabei auf eine integrierte Live-Sportdaten-API, die jedes Highlight erfasst. In den jeweiligen Apps wird man zudem die aktuelle Spielzeit zwischen Fernseher und Sync-Funktion einstellen können, um Übertragungsverzögerungen auszugleichen.

„Mit Sports Live gehen wir einen Schritt über das klassische Angebot der bildschirmbasierten Beleuchtungssynchronisation hinaus“, erklärt John Smith, Business Leader Connected Lighting bei Signify. „Indem wir die Live-Spieldaten in Echtzeit erfassen, erzeugen wir ein neues Maß an Präzision und Immersion, das jeden Fußball-Abend auf der Couch zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.“

Wie es nach der Fußball-Weltmeisterschaft, die bis zum 19. Juli andauert, mit Sports Live weitergehen wird, hat der Hersteller bisher nicht verraten. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist Signify aber auch als Sponsor in der Formel 1 unterwegs – hier würden sich passende Lichteffekte im Wohnzimmer ja durchaus auch anbieten – etwa beim Rennstart, gelben Flaggen oder bei Führungswechseln.