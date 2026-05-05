Bose will mit neuer Lifestyle-Kollektion Sonos Konkurrenz machen

Der für seine hochwertigen Audio-Produkte bekannte Hersteller Bose hat heute seine neue Lifestyle-Kollektion vorgestellt. Sie besteht aus drei Produkten, die ab sofort auf Bose.de vorbestellt werden können und ab dem 15. Mai auch im Handel erhältlich sind. Wir haben die wichtigsten Informationen rund um den Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher (349,95 Euro), die Bose Lifestyle Ultra Soundbar (999,95 Euro) und den Bose Lifestyle Ultra Subwoofer (899,95 Euro) für euch zusammengetragen.

Alle drei Modelle sind in den Farben Schwarz oder Rauchweiß erhältlich. Den Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher gibt es zusätzlich noch als Limited Edition in Treibholz-Sand, dann allerdings für einen Aufpreis von knapp 20 Euro gegenüber den normalen Farben.

„Bei der Lifestyle-Kollektion sollte jedes Detail einem einzigen Zweck dienen: unkompliziert großartigen Sound genießen zu können“, erklärt Raza Haider, President, Premium Consumer Audio, bei der Bose Corporation. „Die Flexibilität, der raffinierte Look und das Hörerlebnis passen alle zum Leben zu Hause und sie erfüllen das eine zentrale Versprechen, das Bose seit Jahrzehnten ausmacht: Der Klang ist wichtig.“

Ist die Bose Lifestyle Kollektion ein Angriff auf Sonos?

Auch wenn es zum Start nur drei Lautsprecher gibt, ist die Idee der Lifestyle-Kollektion von Bose schnell erklärt. Die Speaker sollen nicht nur einzeln gut klingen, sondern sich auch miteinander vernetzen. Mit zwei gekoppelten Lautsprechern entsteht beispielsweise ein Stereo-Sound mit größerer Tiefe und Klangtrennung.

Die Soundbar lässt sich mit dem Lifestyle Ultra Subwoofer und zwei weiteren Lifestyle Ultra Lautsprechern zu einem kompletten „7.1.4“-Multichannel-Home-Cinema-System erweitern. Und es kommt sogar eine Technik zum Einsatz, die uns an das TruePlay von Sonos erinnert: „Die CustomTune-Technologie (ehemals ADAPTiQ) analysiert die Maße des Raums, die Oberflächen und die Platzierung der Möbel, um die Audio-Performance basierend auf der spezifischen Akustik eines Raums zu optimieren.“

Nach der Einrichtung ermöglicht die Bose-App eine Kontrolle über Lautstärke, Quellenauswahl, Equalizer, Surround-Sound und Höhen-Stufen, um die Klangperformance individuell an den Raum und den Zuhörer anzupassen. Über weiche Tasten auf der Oberseite des Lifestyle Ultra Lautsprechers und der Lifestyle Ultra Soundbar, Musikdienst-Apps, Sprachassistenten – einschließlich integriertem Alexa – oder mit einer kompatiblen TV-Fernbedienung ist ein Zugriff auf die wichtigsten Funktionen ebenfalls möglich.

Und wie kommt die Musik auf die Lautsprecher? Die Lifestyle Kollektion verbindet sich per WLAN mit einem offenen Ökosystem und unterstützt Google Cast, Apple AirPlay und Spotify Connect. Auch eine direkte Verbindung via Bluetooth ist möglich.