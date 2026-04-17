Das kann der neue Xiaomi-Lautsprecher mit Bluetooth 6.0

Xiaomi hat einen neuen Bluetooth-6.0-Lautsprecher vorgestellt, der vor allem durch sein kompaktes Design überzeugen soll. Damit ist er besonders für den Unterwegs-Gebrauch konzipiert. Der Xiaomi Bluetooth Speaker Essential kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden und ist nach IP66 zertifiziert, ist also staub- und wasserresistent. Der Launch des Geräts in Deutschland steht voraussichtlich kurz bevor.

Der Xiaomi Bluetooth Speaker Essential ist mit einem Dual-Treiber-System ausgestattet, das aus einem 1,5-Zoll-Breitbandlautsprecher und einem Passivradiator besteht. Dadurch wird ein ausgewogener Klang mit klaren Höhen und präzisen Bässen ermöglicht. Nutzer haben die Möglichkeit, den Bass-Boost-Modus zu aktivieren, um die Tieftonwiedergabe weiter zu verstärken.

Ein besonderes Merkmal des Lautsprechers ist die Option, mehrere Einheiten zu einem Stereo-System oder sogar zu einem Verbund von bis zu zehn Lautsprechern zu verbinden. Das ermöglicht zum einen Stereo-Sound und ist zum anderen besonders für Partys oder größere Räume ein nettes Feature. Darüber hinaus kann der Lautsprecher über USB als externer Lautsprecher für Laptops oder Tablets genutzt werden.

In Deutschland voraussichtlich in Kürze erhältlich

Der Xiaomi-Speaker misst 9,8 x 4,6 x 13,0 cm und hat ein Gewicht von 200 Gramm. Damit lässt er sich leicht transportieren. Erhältlich ist er in den Farbkombinationen Schwarz mit orangefarbener Schlaufe und Grün. Bestellen lässt sich der Speaker hierzulande noch nicht. Auf der Webseite von Xiaomi findet ihr allerdings schon den entsprechenden Produkteintrag. Der Launch des Geräts kann also nicht mehr lange dauern. In Großbritannien wird der Speaker übrigens für 12,99 GBP verkauft. Das dürfte schon mal eine gewisse Orientierung mit Blick auf den voraussichtlichen Preis bieten.