NordVPN bringt Anrufschutz auf das iPhone: Echtzeit-Warnungen gegen Betrugsanrufe

Das Cybersicherheits-Unternehmen NordVPN erweitert den eigenen Anrufschutz nun auch auf iPhones und bietet Nutzern und Nutzerinnen damit weltweit Echtzeit-Warnungen vor potenziell betrügerischen Anrufen. Die Funktion, die bereits auf Android-Geräten verfügbar war, soll Betrugsanrufe erkennen und blockieren, bevor sie entgegengenommen werden.

Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf eine wachsende Bedrohung: Laut einer Studie der Global Anti-Scam Alliance verloren Verbraucher in 42 Ländern im vergangenen Jahr schätzungsweise 442 Milliarden US-Dollar durch Betrug, wobei 57 Prozent der Erwachsenen weltweit angaben, Opfer solcher Angriffe geworden zu sein.

„Der Schutz vor betrügerischen Anrufen auf Android war nur der erste Schritt. iPhone-Nutzer verdienen denselben Schutz“, betont Domininkas Virbickas, Product Director bei NordVPN. Der Anrufschutz analysiert Anrufmuster und Metadaten, um verdächtige Anrufe zu identifizieren, ohne dabei die Privatsphäre zu beeinträchtigen. Gespräche werden nicht aufgezeichnet oder analysiert, und die Funktion läuft diskret im Hintergrund, selbst wenn keine aktive VPN-Verbindung besteht.

Finanzielle Verluste oder Identitätsdiebstahl vermeiden

Mit der Technologie von NordVPN sollen Social-Engineering-Angriffe, Phishing oder andere Betrugsszenarien erkannt werden, die zu finanziellen Verlusten oder Identitätsdiebstahl führen können. Nutzer und Nutzerinnen erhalten sofortige Warnungen und können proaktiv handeln, um sich zu schützen.

Die Einrichtung des Anrufschutzes ist einfach: Man öffnet dazu einfach die NordVPN-App auf dem iPhone, wechselt zum Tab „Produkte“, wählt „Anrufschutz“ aus und folgt den Anweisungen, um die notwendigen iPhone-Einstellungen zu konfigurieren. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, arbeitet der Schutz im Hintergrund und warnt in Echtzeit vor verdächtigen Anrufen, und das unabhängig davon, ob das VPN aktiv ist oder nicht.

Die NordVPN-Anwendung lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf das iPhone, iPad, den Mac und das Apple TV herunterladen und bietet neben einem VPN-Dienst auch weitere Sicherheitsmechanismen. Die rund 252 MB große App steht ab iOS/iPadOS 16.0, macOS 12.0 oder tvOS 17.0 bereit und kann in deutscher Sprache genutzt werden. Der Dienst kostet 13,99 Euro/Monat oder 89,99 Euro/Jahr bei Buchung über den App Store. Über die Website von NordVPN lässt sich je nach Auswahl der gewählten Abodauer einiges sparen.