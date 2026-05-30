Unterhaltung für den Abend: Amazon verleiht Filme für 99 Cent

Plant ihr gerade den restlichen Samstag? Dann hätten wir den passenden Tipp für euch. Wer sich vor den möglichen Gewittern und Regenschauern auf das heimische Sofa flüchtet, kann aktuell bei Prime Video etliche Filme für nur 99 Cent ausleihen. Aktionen dieser Art bei Amazon kennt ihr ja bereits aus der Vergangenheit. Und auch dieses Mal dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Für die nicht ganz realistische Action gibt es beispielweise Greenland 2 mit Gerard Butler. Die Schule der magischen Tiere 4 liefert euch Fantasy, Spannung und Abenteuer. Falls ihr es etwas ruhiger mögt, ist vielleicht Der Pinguin meines Lebens etwas für euch. Und für die Kids gibt es Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs – den Film habe ich erst kürzlich zusammen mit meinem Sohn angeschaut und er fand ihn absolut spannend.

Auf der Aktionsseite findet ihr etliche weitere Titel, neben aktuellen Filmen auch Klassiker aus den 1980er und 1990er Jahren. Schaut einfach mal rein, ob etwas für euch mit dabei ist. Anschauen müsst ihr den Film nach dem Ausleihen ja nicht sofort.

So funktioniert der 99-Cent-Filmabend bei Amazon

Wie gewohnt gelten die bekannten Regeln: Für kurze Zeit könnt ihr ausgewählte Filme für nur 99 Cent ausleihen. Ihr müsst die Filme jedoch nicht sofort nach dem Leihen anschauen – dafür habt ihr 30 Tage Zeit. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.

Das Ausleihen ist einfach: Loggt euch in euren Amazon-Account ein und wählt den gewünschten Film über euren bevorzugten Browser. Anschließend könnt ihr den Film auf einer Vielzahl von Geräten abspielen, darunter Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android-Geräte, PS3, PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Wii und Wii U, Smart-TVs, Blu-ray-Player sowie PCs und Macs. Auch Fire TV und Fire TV Stick werden unterstützt. Außerdem ist Prime Video inzwischen ab der dritten Generation auch für Apple TVs verfügbar, was die Nutzung noch bequemer macht.