iPhone 18 Pro: Neues Objektiv soll Kamera-Kosten um 50% erhöhen

Sowohl das iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max sollen ein neues Objektiv mit variabler Blende erhalten, um die iPhone-Fotografie auf ein neues Level zu heben. Doch das Upgrade bringt auch höhere Kosten mit sich, denn laut dem Analysten Ming-Chi Kuo verursacht das neue Objektiv 50 Prozent höhere Kosten als bisher.

Variable Blende im iPhone: Diese Vorteile gibt es

Doch welche Vorteile bietet das neue Objektiv mit variabler Blende? Während Apple vom iPhone 14 Pro bis zum iPhone 17 Pro auf eine feste Blende von f/1,78 setzt, passt eine variable Blende die Größe der Linsenöffnung physisch an, um zu steuern, wie viel Licht den Sensor erreicht. Daraus resultieren eine bessere Belichtungssteuerung und größere Flexibilität bei der Schärfentiefe.

Im Vergleich zu den aktuellen Bauteilen liegt der Verkaufspreis für die neuen Kamera-Komponenten rund 50 Prozent höher. Als Zulieferer hat sich Apple für „Sunny Optical“ entschieden, die auch schon die Kamera für das MacBook Neo beigesteuert haben. Darüber hinaus scheint sich der Lieferant darauf vorzubereiten, weitere Kamera-Komponenten für zukünftige iPhones herzustellen. Kuo berichtet zudem, dass Sunny Optical auch Komponentenaufträge für zwei OpenAI-Geräte erhalten hat, darunter ein Smartphone sowie ein Taschen- oder Mobilgerät.

Kamera-Funktionen sind ein häufiger Wechselgrund

Während viele neue Kamera-Funktionen auf Software und KI setzen, folgt nun mit einer Hardware-Anpassung der nächste Schritt für noch bessere Fotos und Videos. Häufig sind die Kamera-Funktionen ein Grund, warum Kunden und Kundinnen zum neuen iPhone wechseln.

Ob sich die Gerüchte bestätigen, erfahren wir Anfang September, wenn Apple das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max offiziell vorstellt. Gleichzeitig wird erwartet, dass Apple das erste faltbare „iPhone Ultra“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Foto: Macworld.