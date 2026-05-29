Claude Opus 4.8: Anthropic verbessert Genauigkeit und Transparenz

Anthropic hat mit Claude Opus 4.8 eine neue Version seines KI-Modells vorgestellt. Der Fokus liegt dabei vor allem auf präziserem Arbeiten, besserem Umgang mit komplexen Aufgaben und einer höheren Transparenz bei Antworten. Laut Anthropic soll das Modell deutlich zuverlässiger arbeiten als sein Vorgänger und dabei weiterhin zum gleichen Preis verfügbar bleiben.

Besonders bei Programmierung, logischem Denken und umfangreichen Wissensaufgaben soll Claude Opus 4.8 spürbare Fortschritte machen. Anthropic beschreibt das Modell als leistungsfähiger bei langen Arbeitsabläufen und komplexen Analysen. Gleichzeitig wurde die Fähigkeit verbessert, Unsicherheiten offen zu benennen, statt falsche oder unbelegte Aussagen als gesichert auszugeben. Genau dieser Punkt stand bei der Entwicklung offenbar besonders im Mittelpunkt.

Claude Opus 4.8 arbeitet vorsichtiger als der Vorgänger

Im Vergleich zu Claude Opus 4.7 soll die neue Version deutlich sorgfältiger mit Ergebnissen umgehen. Frühere Modelle galten bereits als stark bei Coding-Aufgaben und komplexen Agenten-Workflows, konnten jedoch teilweise zu schnell Schlussfolgerungen ziehen oder Fehler übersehen. Laut Anthropic erkennt Opus 4.8 problematische Stellen wesentlich häufiger selbst und weist aktiver auf mögliche Unsicherheiten hin.

Neu ist außerdem eine Funktion zur Steuerung des Arbeitsaufwands. Nutzer können festlegen, wie intensiv Claude an einer Aufgabe arbeiten soll. Dadurch lässt sich besser kontrollieren, wie viele Rechenressourcen verwendet werden und wie schnell Ergebnisse bereitstehen. Ergänzend testet Anthropic sogenannte „dynamische Workflows“, bei denen mehrere KI-Teilprozesse parallel an umfangreichen Aufgaben arbeiten können.

Schon Claude Opus 4.7 brachte Verbesserungen bei Softwareentwicklung, langen Aufgabenketten und der Befolgung komplexer Anweisungen. Mit Version 4.8 erweitert Anthropic diesen Ansatz nun vor allem um mehr Zuverlässigkeit und Transparenz. Das Modell soll weniger voreilige Antworten liefern und stattdessen nachvollziehbarer arbeiten. Claude Opus 4.8 ist ab sofort verfügbar. Die Kosten für die Nutzung des neuen Modells erhöhen sich nicht.

Foto: Anthropic