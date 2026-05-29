Xiaomi erweitert Wearables-Portfolio: Vier neue Lifestyle-Produkte vorgestellt

Xiaomi hat heute sein Wearables-Portfolio um vier neue Produkte erweitert, die Konnektivität, Gesundheitsfunktionen und Alltagstauglichkeit in den Mittelpunkt stellen. Mit der Xiaomi Watch S5 46mm, dem Xiaomi Smart Band 10 Pro, den Xiaomi Buds 6 und dem Xiaomi Sound Play setzt das Unternehmen auf ein ganzheitliches Ökosystem, das Nahtlosigkeit zwischen Wearables und Smart-Home-Geräten verspricht. Parallel dazu präsentiert Xiaomi die Violet Collection, eine neue Farbvariante für das Xiaomi 17T, die Buds 6 und den Sound Play, die matte und reflektierende Oberflächen kombiniert.

Xiaomi Watch S5 46mm: Elegantes Design und Gesundheitstracking

Die neue Xiaomi Watch S5 46mm vereint ein schlankes, leichtes Design mit hochwertigen Materialien wie Edelstahl, Keramik und geschmiedetem Carbon. Das 1,4-Zoll-AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits sorgt auch bei direktem Sonnenlicht für klare Sichtbarkeit. Dank eines 815-mAh-Akkus hält die Uhr bei geringer Nutzung bis zu 21 Tage durch. Ein besonderes Highlight ist der „Passion-Modus“, der Jubelgesten erkennt und in messbare Daten wie Herzfrequenz oder Kalorienverbrauch umwandelt. Mit über 150 Sportmodi, einem optimierten Herzfrequenzsensor und einem Dual-Band-GNSS-Empfänger bietet die Uhr präzise Ortung und zuverlässige Überwachung.

Die Watch S5 46mm geht über klassisches Tracking hinaus: Neue Wochen- und Monatsberichte sowie eine HRV-Schlafüberwachung liefern wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, entwickelt in Zusammenarbeit mit der World Sleep Society und anderen führenden Organisationen. Xiaomi HyperOS 3 ermöglicht eine nahtlose Integration mit Smartphones und Smart-Home-Geräten, darunter Funktionen wie die Fernauslösung der Kamera oder die Steuerung von Kopfhörern.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: Kompakt, leicht und voller Funktionen

Das Xiaomi Smart Band 10 Pro setzt auf ein 1,74-Zoll-AMOLED-Display mit bis zu 2.000 Nits Helligkeit, bleibt dabei aber mit 21,6 Gramm extrem leicht. Das Gehäuse aus hochfestem Aluminium und ein 350-mAh-Akku ermöglichen eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen. Mit überarbeitetem PPG-Modul und neuen Algorithmen erreicht die Herzfrequenzmessung eine Genauigkeit von 98,2 Prozent. Besonders für Frauen interessant: Die Zusammenarbeit mit der App Clue bietet eine kostenlose 3-monatige Testversion von Clue Plus für Zyklus-, Fruchtbarkeits- und Schwangerschaftstracking.

Das Smart Band unterstützt die Synchronisierung von Benachrichtigungen mit Xiaomi-Smartphones und ermöglicht die parallele Kopplung mit einem iPhone. Ein optimierter Vibrationsmotor unterscheidet zwischen verschiedenen Nachrichtentypen, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Mit über 150 Sportmodi, darunter ein neuer Track Mode und ein erweiterter Cycling Mode, ist das Band auch für Sportbegeisterte eine starke Wahl.

Xiaomi Buds 6: Premium-Klang mit adaptivem Audio

Die Xiaomi Buds 6 setzen als Flaggschiff-In-Ear-Kopfhörer auf ein 11-mm-Treble-Treiber-System mit drei Magneten und einer 24-Karat-vergoldeten Membran, die die Hochtonempfindlichkeit um 30 Prozent steigert. Dank Harman Master Mode, aptX Lossless und adaptivem Klang liefern sie ein immersives 360°-Klangbild. Ein 3-Mikrofon-AI-Rauschunterdrückungssystem unterdrückt bis zu 95 dB Hintergrundgeräusche, selbst bei Windgeschwindigkeiten von 12 m/s. Mit Apple Wo Ist? und Googles Find Hub sind die Buds 6 nun auch für Personen in anderen Ökosystemen attraktiv.

Jeder Ohrhörer wiegt nur 4,4 Gramm und bietet ein ergonomisches Semi-In-Ear-Design für langanhaltenden Komfort. Dank Xiaomis HyperOS lassen sich die Buds 6 mühelos mit Smartphones, Tablets und anderen Xiaomi-Geräten koppeln. Eine volle Ladung soll für sechs Stunden Musikgenuss reichen, mit Hilfe des Ladecases summiert sich die Akkulaufzeit auf 35 Stunden. Das Ladecase ist in vier Farben erhältlich: Graphite Black, Pearl White, Titan Gray und Nebula Purple.

Xiaomi Sound Play: Dynamischer Klang mit atmosphärischer Beleuchtung

Der Xiaomi Sound Play kombiniert eine 18W-Sound-Engine mit dynamischer Beleuchtung in einem kompakten Design. Die Infinity-Spiegelbeleuchtung an der Oberseite und die umgebende Ambientebeleuchtung bieten fünf Farbeffekte und drei Modi: Drumbeat, Water Ripple und Always-On. Mit True Wireless Stereo (TWS) können zwei Lautsprecher für separate linke und rechte Kanäle für ein Stereo-Klangbild zusammengeschlossen werden, und über den Auracast-Party-Modus lassen sich bis zu 100 Lautsprecher synchronisieren.

Der Lautsprecher ist IP68-zertifiziert und damit gegen Staub, Regen und Sand geschützt. Ein 2.600-mAh-Akku ermöglicht bis zu 14 Stunden Wiedergabe und eine komplette eigene Aufladung binnen 2,5 Stunden. Das Gerät ist in den Farben Black, White, Green und Purple erhältlich.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Xiaomi Watch S5 46 mm, das Xiaomi Smart Band 10 Pro, die Xiaomi Buds 6 und das Xiaomi Sound Play sind ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi und bei autorisierten Händlern erhältlich. Die Xiaomi Watch S5 46 mm ist in vier Farbvarianten verfügbar: Jungle Green und Ceramic Blue zum Preis von 199,99 Euro, sowie Black und Silver für jeweils 179,99 Euro.

Das Xiaomi Smart Band 10 Pro ist in vier Farbvarianten verfügbar: Lavender Pink, Midnight Black und Glacier Silver zum Preis von 79,99 Euro, sowie die Ceramic Edition zum Preis von 99,99 Euro. Die Xiaomi Buds 6 können in den vier Farboptionen Graphite Black, Pearl White, Titan Gray und Nebula Purple jeweils zum Preis von 119,99 Euro bestellt werden. Der Xiaomi Sound Play ist in den vier Farboptionen Black, White, Green und Purple jeweils zum Preis von 49,90 Euro erhältlich.