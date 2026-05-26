Luna Band: Dieses neue Wearable will euren Tag komplett neu organisieren

Luna öffnet die Warteliste für das erste Produkt des Unternehmens, das am Handgelenk getragen wird: Das Luna Band, ein sprachgesteuertes Wearable, das weniger als Fitness-Tracker gedacht ist, und stattdessen mehr als persönlicher Tagesplaner für den eigenen Körper. Statt nur Daten zu sammeln, soll das Band aktiv steuern, wie Nutzer und Nutzerinnen ihre Energie im Alltag einsetzen.

Im Zentrum steht Lunas KI-Engine LifeOS. Sie kombiniert kontinuierlich erfasste Körperdaten mit zusätzlichen Quellen wie Blutwerten, medizinischem Kontext und Ernährungsgewohnheiten. Daraus entsteht ein dynamischer Tagesplan, der Stunde für Stunde vorgibt, was der Körper gerade braucht, signalisiert über haptisches Feedback am Handgelenk.

Der Ansatz unterscheidet sich deutlich von klassischen Wearables: Statt Statistiken und Dashboards liefert das Luna Band konkrete Handlungsanweisungen. Der Plan passt sich laufend an Veränderungen im Körper und an individuelle Ziele an und entwickelt sich mit dem Nutzer bzw. der Nutzerin weiter.

Eine App für alles

Parallel dazu setzt Luna auf eine modulare App-Plattform. Eine wachsende Bibliothek sogenannter Mikro-Apps deckt Bereiche wie Stress, Ernährung, Training, Supplements und Produktivität ab. Alle Module greifen auf dasselbe personalisierte Gesundheitsmodell zu und sollen so das typische Nebeneinander isolierter Apps ersetzen.

Das Produkt richtet sich dabei klar an leistungsorientierte User. Ob Jetlag minimieren, während intensiver Projekte leistungsfähig bleiben oder gezielt auf Events wie HYROX trainieren: Das Luna Band soll helfen, Energie gezielter einzuteilen. Die Mikro-Apps laufen dabei im Hintergrund, während der strukturierte Tagesplan die Führung übernimmt.

Für Gründer Amit Khatri liegt der Kern des Produkts in der richtigen Reihenfolge: Jeder Mensch verfüge über eine begrenzte Menge Energie, die oft ineffizient eingesetzt werde. Das Luna Band soll genau hier ansetzen und den Tagesablauf kontinuierlich optimieren. LifeOS selbst wird vom Unternehmen als eines der fortschrittlichsten KI-Systeme im Gesundheitsbereich positioniert und kommt erfreulicherweise ohne jegliche Zusatzkosten und Abo-Modelle aus.

Preis und Verfügbarkeit

Nach einer ersten Präsentation auf der CES wurde das Gerät nun deutlich überarbeitet. „Drop 1“ startet als Invite-only-Version mit geplantem Versand Ende Juli 2026. Der Preis liegt bei 149 US-Dollar (etwa 128 Euro), das Luna Band wird in vier Farben zu haben sein. Die Warteliste ist ab sofort auf der offiziellen Website des Luna Bands geöffnet, dort kann man sich für eine Einladung anmelden.