Chipolo startet Schlüsselanhänger im Mercedes-Design

Autoschlüssel sind in den letzten Jahren ja immer moderner geworden, nur an eine Sache hat bisher kein Hersteller gedacht: Einen AirTag einzubauen. Auch Mercedes-Benz hat das bisher nicht hinbekommen. Immerhin hat der deutsche Premium-Hersteller jetzt aber eine Kooperation mit Chipolo (Amazon-Link) gestartet und liefert einen Schlüsselanhänger im Stern-Design mit AirTag-Technik.

Optisch setzt das Gadget auf einen Mix aus mattschwarzer Hülle – die zu mindestens 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht – und einem Schlüsselhaken aus gebürstetem Metall. Auf der Vorderseite prangt das markante Chrom-Logo von Mercedes-Benz, während die Rückseite das Chipolo-Branding trägt. Optisch auf jeden Fall ein Hingucker, oder was meint ihr?

Mercedes-Tracker unterstützt zwei Netzwerke und hat einen integrierten Akku

Die Technik im Inneren stammt natürlich von Chipolo. So kann der neue Mercedes-Tracker nicht nur mit Apples „Wo ist?“-App, sondern alternativ auch mit Googles „Mein Gerät finden“-Netzwerk verbunden werden. Neben der üblichen Bluetooth-Verbindung it einer Reichweite von bis zu 120 Metern punktet der neue Tracker von Chipolo und Mercedes-Benz mit einer Klingelton-Lautstärke von satten 125 Dezibel sowie einem wasserdichten Design (IP67). Über die Chipolo-App lassen sich Funktionen wie Out-of-Range-Warnungen nutzen oder das eigene Smartphone anklingeln.

Für die notwendige Energie sorgt ein per USB-C wiederaufladbarer Akku, der mit einer Ladung rund ein Jahr durchhalten soll. Produziert wird der neue Tracker direkt am Hauptsitz von Chipolo in Slowenien. Wer sich das Gadget an den Schlüsselbund hängen möchte, bekommt es ab sofort weltweit direkt über den Chipolo-Onlineshop, bei Mercedes-Benz Händlern oder bei ausgewählten Fachhändlern. Auch bei Amazon könnt ihr bereits bestellen.