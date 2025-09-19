Ugreen FineTrack: Vier Apple-Tracker für nur 25,99 Euro

Vor ein paar Tagen haben wir dieses Angebot schon im News-Ticker geteilt, ich finde den Preis aber wirklich sehr attraktiv. Daher gibt es heute noch eine kleine News rund um die Ugreen FineTrack, auch wenn diese vielleicht nicht unbedingt einen Schönheitspreis gewinnen. Aktuell bekommt ihr die mit dem „Wo ist?“-Netzwerk von Apple kompatiblen Tracker für 25,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Das entspricht einem Stückpreis von 6,50 Euro.

Genau wie die AirTags werden auch die Ugreen FineTrack mit einer einfachen CR2032-Knopfzelle mit Strom versorgt. Die Lebensdauer beträgt laut Hersteller bis zu 24 Monate, die Tracker halten also deutlich länger als die AirTags. Der Fairness halber muss man allerdings sagen, dass die AirTags mit dem U1-Chip eine besonders genaue Ortung bieten, während die Ugreen FineTrack nur per Bluetooth grob geortet werden können. Aber das ist ja bei jedem Drittanbieter-Zubehör so.

Praktisch ist eine kleine Öse, um den Tracker beispielsweise an einer Schlaufe oder einem Schlüsselring zu befestigen. Die Abdeckung zum Austausch der Batterie mit einer kleinen Nadel geöffnet werden, das ist eine prima Kindersicherung.

Um einen Rucksack oder Koffer zu bestücken, dürfte sich der Ugreen FineTrack prima eignen. Während wir auf die AirTags 2 warten, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen, bekommt ihr die Alternative von Ugreen jetzt zum starken Preis. Vier Stück für 25,99 Euro, da kann Apple nicht mithalten.