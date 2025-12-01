Apple TV Countdown 2025: Tag 1 mit „Wicked“

Nachdem in den letzten Jahren der „iTunes Countdown“ seitens Apple gestartet wurde, legt Apple die Aktion unter dem Namen „Apple TV Countdown“ auch 2025 neu auf. Bis zur Jahreswende gibt es täglich ein neues Angebot, bei dem Filme, Film-Bundle oder auch Serien deutlich reduziert sind. Auf dieser Seite halten wir euch jeden Tag auf dem Laufenden.

Das heutige Angebot

1. Dezember – Wicked: Der Countdown 2025 startet mit einen Knaller, denn der mit zwei Oscars ausgezeichnete Film „Wicked“ kostet nur noch 4,99 Euro statt vormals 13,99 Euro. „Wicked, die unerzählte Geschichte der Hexen von Oz, mit zwei Stars in den Hauptrollen: Grammy-Gewinnerin Cynthia Erivo als Elphaba, eine junge Frau, missverstanden wegen ihrer ungewöhnlichen grünen Hautfarbe, die ihre wahre Kraft entdecken muss. Und der mit Platin ausgezeichneten Sängerin Ariana Grande als Glinda, einer privilegierten Frau, die von Ehrgeiz getrieben ihr wahres Herz entdecken muss.“, heißt es in der Beschreibung. Der Fantasy-Film ist nicht nur bei Apple günstiger, sondern auch bei Amazon Prime Video. (Apple TV/Amazon)

Diese Angebote habt ihr leider verpasst

Bisher keins.