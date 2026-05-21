Ugreen, einer meiner Favoriten, hat mit dem Ugreen Nexode Air ein neues Netzteil im Programm, das viel Leistung in einen echt kleinen Formfaktor presst. Ausgestattet mit 65 Watt kann es nicht nur iPhone und iPad aufladen, sondern auch ein MacBook. Während Amazon derzeit nur die graue Variante verkauft, habe ich mir den kleinen Ladestecker in Orange angesehen.

Da ich ohnehin das iPhone 17 Pro Max in Orange nutze, passt das Netzteil wie die Faust aufs Auge. Überrascht hat mich das beigelegte USB-C-Kabel, denn das legt Ugreen ebenfalls in Orange bei. Auch das Design überzeugt mich: Auf der Front gibt es eine mattierte Acryloberfläche mit silbernem Finish an der Seite. Das andere Ende weist eine geriffelte Struktur auf. Mein Gesamteindruck: klein, leistungsstark, hübsch.

Damit ihr einen Eindruck bekommt, wie klein das Netzteil wirklich ist: Die Abmessungen betragen nur 3,3 x 3,1 x 4 Zentimeter. Im Vergleich zu Apples Netzstecker ist das Ladegerät 74 Prozent kleiner, sodass es perfekt für Reisen gemacht ist. Mit vollen 65 Watt lässt sich ein MacBook Air innerhalb von 30 Minuten auf rund 55 Prozent laden, das iPhone 17 Pro Max schafft in der gleichen Zeit sogar 68 Prozent.

Wer zum Beispiel ein 16-Zoll-MacBook Pro unter Volllast betreibt, ist mit 65 Watt aber etwas langsam unterwegs.

Schnelles Netzteil & robustes Kabel

Noch ein paar Worte zum USB-C-Kabel: Ugreen legt kein schnödes Kabel bei, sondern eine hochwertige Strippe, die mit Nylon umflochten ist. Laut internen Tests hat man mehr als 10.000 Biegungen geprüft. Und Kabel ist nicht gleich Kabel. Bei Ugreen gibt es Support für bis zu 100 Watt Schnellladen sowie Übertragungen mit bis zu 480 Mbps.

Mit meinem kleinen Messgerät konnte ich beim Laden meines MacBooks die vollen 65 Watt erreichen, während das Netzteil nicht zu heiß wird. Der einzige Nachteil? Es gibt lediglich einen USB-C-Anschluss. Mehrere Geräte gleichzeitig zu laden, ist somit nicht möglich.

Mein Fazit zum Ugreen Nexode Air Ladegerät

Der kompakte Formfaktor im Hosentaschenformat, die kräftige Leistung sowie das Design haben mich überzeugt. Solch ein Netzteil gehört meiner Meinung nach in jede Reisetasche.

Obwohl Ugreen das Netzteil in den Farben Grau, Weiß, Orange und Blau angekündigt hat, startet zunächst nur die graue Variante. Mit dem Gutschein auf der Produktseite reduziert sich der Preis zum Start von 34,99 Euro auf nur 27,99 Euro. Das ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.