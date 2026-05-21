Was für mich nur ein Mythos ist: ein aufgeräumter Schreibtisch. Aber es soll sie ja geben. Wer Ordnung in das eigene Chaos bringen will, kann zum Beispiel mit Kabelclips verhindern, dass das Ladekabel ständig vom Tisch fällt. Das geht mit einfachen Clips für sehr wenig Geld, es gibt aber auch die edlen, teuren Lösungen. Und genau hier kommt der neue Twelve South CableStay ins Spiel. Ich habe mich gefragt: Braucht ein Ladekabel wirklich solch einen Klotz?

Zuerst einmal die harten Fakten: Im Lieferumfang ist ein erfreulich langes USB-C-Kabel dabei. Die 150 Zentimeter lange Strippe ist wirklich dabei auch noch sehr hochwertig, da sie mit einer 4 Millimeter dicken Nylonschicht umflochten und selbstverständlich farblich auf den Klotz abgestimmt ist. So weit, so gut. Doch warum unterstützt das Kabel nur maximal 60 Watt? Bei einem Premium-Produkt erwarte ich hier mehr.

Twelve South CableStay ist ein Silikonanker

Was ich liebevoll Klotz nenne, beschreibt Twelve South als „beschwerten Soft-Touch-Silikonanker“. Und der fühlt sich echt schön an und bringt mit 148 Gramm auch ein ordentliches Gewicht auf die Waage. Immerhin soll der Anker ja sicherstellen, dass Kabel auf dem Schreibtisch oder Nachttisch an Ort und Stelle bleiben. Doch ist das wirklich der Fall?

Der Silikonanker, der auf der Unterseite eine Aussparung zur Kabeldurchführung aufweist, hält das Kabel gar nicht richtig fest. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Anker das Kabel fixiert, doch auch das dickere Kabel von Twelve South lässt sich einfach hin- und herschieben. Der Anker stellt lediglich sicher, dass das Kabel nicht komplett abhauen kann. Der Vorteil: Ihr könnt das Kabel einfach durch den Anker zu euch ziehen, wenn ihr mehr Kabel benötigt. Umgekehrt lässt es sich auch nach hinten schieben, um es verschwinden zu lassen.

Letztendlich habe ich gemischte Gefühle: Ja, der Twelve South CableStay hält, was er verspricht – Kabel. Die beigelegte Strippe ist lang und hochwertig. Aber für 34,95 Euro hätte ich zumindest ein schnelles Kabel erwartet. Ich kann mir schon vorstellen, dass der kleine Anker eine schöne Figur auf dem Schreibtisch macht, doch die gleiche Aufgabe können kleine Clips für einen Bruchteil des Geldes ebenfalls erfüllen.