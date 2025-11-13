DJI Neo 2: Die neue Mini-Drohne im Video ausprobiert

Bisher hatte ich nicht viele Berührungspunkte mit Drohnen. Vor rund 10 Jahren habe ich so ein Ding mal ausprobiert und bin auch gleich mal unkontrolliert in irgendeinem Baum gelandet. Ich würde mich also definitiv als Anfänger bezeichnen. Mit der DJI Neo 2 habe ich in den vergangenen zwei Wochen trotzdem tolle Erfahrungen gesammelt. Die habe ich auch in einem ausführlichen Video für euch zusammengefasst, das ihr etwas weiter unten in diesem Artikel findet.

Die wichtigsten technischen Daten der DJI Neo 2

Mit nur 151 Gramm ist die Neo 2 die bisher leichteste und kompakteste Drohne von DJI, die mit omnidirektionaler Hinderniserkennung ausgestattet ist. Die DJI Neo 2 verfügt über einen 12-MP-CMOS-Sensor im 1/2-Zoll-Format mit einer f/2,2-Blende und einem leistungsstarken Bildprozessor für klarere, rauschärmere Aufnahmen, die von einem neuen 2-Achsen-Gimbal stabilisiert werden.

Mit mehreren intelligenten Aufnahmemodi sowie 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 100 Bildern pro Sekunde für Zeitlupenaufnahmen oder vertikalen 2,7K-Videos liefert die Neo 2 zahlreiche Möglichkeiten. Die Verfolgung von Objekten ist bis 27 km/h möglich, damit eignet sich die Drohne auch prima für Aktivitäten wie Fahrradfahren.

Mit einer Windwiderstandsfähigkeit der Stufe 5, bis zu 19 Minuten Flugzeit und 49 GB internem Speicher kann die Neo 2 bis zu 105 Minuten 4K/60fps-Video, bis zu 175 Minuten 4K/30fps-Video oder 241 Minuten 1080p/60fps-Video aufzeichnen.

Dank Display für Anfänger noch einfacher zu bedienen

Was mich dabei besonders beeindruckt hat: Die Steuerung der Drohne ist wirklich ein Kinderspiel. Die DJI Neo 2 verfügt über ein kleines Display und drei Knöpfe, mit denen man verschiedene QuickShots und Einstellungen auswählen kann. Dronie, Kreisen, Rocket, Spotlight, Helix und Boomerang sorgen für spektakuläre Aufnahmen. Die Drohne startet dabei per Knopfdruck aus eurer Handfläche und landet dort nach der Aufnahme auch wieder.

Zudem kann sie euch, ganz ohne Smartphone oder Fernsteuerung, auch verfolgen. Ganz egal, ob ihr zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Skiern unterwegs seid. Und dank einer einfachen Gestensteuerung sind auch manuelle Aufnahmen aus einem Winkel eurer Wahl absolut kein Problem. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch in diesem Video:

Noch mehr Möglichkeiten mit der Fly More Combo

Neben der nackten Drohne bekommt ihr auch Bundles mit zusätzlichen Akkus und einer praktischen Ladestation sowie einem Controller. Letzterer erlaubt es euch, noch mehr mit der DJI Neo 2 zu erleben, als es mit der Steuerung am Gerät selbst oder mit der iPhone-App möglich ist. So ist die DJI Neo 2 nicht nur für blutige Anfänger, sondern auch für ambitionierte Hobby-Piloten eine interessante Wahl.

DJI Neo 2 (Drohne + 1 Akku) für 239 Euro

DJI Neo 2 Fly More Combo (zusätzlich 2 Akkus + Ladestation) für 329 Euro

DJI Neo 2 Fly More Combo (zusätzlich Controller) für 399 Euro

DJI Neo 2 Motion Fly More Combo (zusätzlich VR Brille + Stick-Controller ) für 579 Euro

jetzt auf Amazon erhältlich

Mir hat die ganze Sache jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Checkt vor dem Start aber auf jeden Fall eure Haftpflichtversicherung und die Bestimmungen in eurer Region.