Wie schön öfters berichtet, soll Apple an einer großen Kamera-Neuerung arbeiten. Das kommende iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sollen eine variable Blende erhalten, wodurch die Hauptkamera automatisch unterschiedliche Lichtmengen steuert. Dadurch entstehen je nach Umgebung bessere Fotos.

Während aktuelle iPhones eine feste Öffnung nutzen, passt sich die neue Technik dynamisch an verschiedene Lichtverhältnisse an. Dadurch gelingen Aufnahmen sowohl nachts als auch bei Sonne besser.

Mehr Kontrolle über Licht und Tiefenschärfe

Die variable Blende arbeitet mit beweglichen Lamellen, wodurch sich die Objektivöffnung physisch verändert. Dadurch lassen sich Belichtung und Hintergrundunschärfe natürlicher steuern. In dunklen Szenen öffnet sich die Blende weiter, sodass mehr Licht auf den Sensor fällt. Gleichzeitig verhindert sie bei Helligkeit eine Überbelichtung.

Außerdem erhalten Nutzer mehr Einfluss auf die Schärfentiefe, wodurch Motive stärker hervorgehoben werden können.

Samsung hat die Technik damals aufgegeben

Samsung setzte diese Lösung bereits vor Jahren im Galaxy S9 und S10 ein, allerdings verschwand sie später wieder aus den Geräten. Einerseits bot sie Vorteile, andererseits erhöhten Kosten und Bauhöhe die Komplexität. Andere Hersteller griffen die Idee später erneut auf, weshalb variable Blenden nie vollständig verschwanden. Dennoch blieb die Technik bislang eine Ausnahme.

Apple könnte neuen Trend auslösen

Apple hat bisher ausschließlich Kameras mit fixer Blende verwendet, weshalb ein Wechsel eine große Strategieänderung darstellen würde. Dadurch könnte Hardware wieder wichtiger werden als Software-Korrekturen. Interessanterweise soll auch Samsung erneut an variablen Blenden arbeiten, weil der Wettbewerb im Kamera-Bereich intensiver wird.

Weitere erwartete Neuerungen beim iPhone 18 Pro

Neben der Kamera werden weitere Verbesserungen erwartet, sodass das Gesamtpaket deutlich moderner ausfallen könnte. Dazu zählen unter anderem:

kleineres Dynamic Island

neuer A20-Chip

längere Akkulaufzeit

neues Mobilfunk-Modem

optimierte Kamerasteuerung

neuer Wireless-Chip

Der Marktstart wird wie üblich im Herbst erwartet, während Apple parallel angeblich ein faltbares iPhone vorbereitet.