Scapade AirPro: Neuer Bluetooth-Adapter für universelle Audiokompatibilität

Die Travel-Tech-Marke Scapade ist bei uns im Blog bisher noch nicht großartig in Erscheinung getreten. Das wird sich nun ändern: Das Unternehmen hat mit dem AirPro einen vielseitigen Bluetooth-Transmitter und -Receiver auf den Markt gebracht, der das Problem inkompatibler Audiogeräte lösen soll. Das kompakte Gerät ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, jeden herkömmlichen 3,5-mm-Audioanschluss kabellos zu nutzen, beispielsweise im Flugzeug, im Mietwagen oder an älteren Unterhaltungsgeräten.

Besonders für Vielflieger bietet der AirPro eine praktische Lösung: Durch den Anschluss an das Audiosystem von Flugzeugsitzen können Reisende ihre eigenen Bluetooth-Kopfhörer verwenden. Damit entfällt die Notwendigkeit, auf die oft unbequemen Bordkopfhörer zurückzugreifen. Zudem unterstützt das Gerät die gleichzeitige Verbindung von zwei Bluetooth-Kopfhörern, was das gemeinsame Anhören von Filmen oder Musik auf Reisen erleichtert.

Auch im Straßenverkehr zeigt sich der AirPro nützlich: Im Empfängermodus verwandelt er jeden AUX-Eingang in Autos, vor allem in Mietwagen oder älteren Modellen ohne Bluetooth, in eine kabellose Schnittstelle. So lassen sich Musik, Podcasts oder Navigationsanweisungen direkt vom Smartphone streamen.

Bluetooth 5.3 und Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden

Darüber hinaus eignet sich der Adapter für den Einsatz an Fitnessstudio-Fernsehern, Spielkonsolen oder älteren Heim-Audiosystemen. Er fungiert als drahtlose Brücke, die Audioinhalte direkt an Bluetooth-Kopfhörer überträgt und so ein privates Hörerlebnis ermöglicht, ohne dass bestehende Geräte ausgetauscht werden müssen.

Technisch überzeugt der AirPro mit Bluetooth 5.3 für stabile Verbindungen und geringer Latenz, einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden sowie USB-C-Schnellladung. Sein kompaktes Design macht ihn ideal für unterwegs, so dass das Zubehör auch problemlos im Reisegepäck oder im Handgepäck im Flugzeug Platz findet.

Der Scapade AirPro ist ab sofort für 49,99 Euro über die offizielle Website des Herstellers erhältlich. Im EU-Webshop von Scapade gibt es ab einem Bestellwert von 30 Euro einen kostenlosen Versand und Rückgabe. Mit dem AirFly Pro 2 von Twelve South gibt es ein sehr ähnliches Bluetooth-Transmitter-Produkt, das mit 69,99 Euro zwar etwas teurer ist, aber auch über eine längere Akkulaufzeit verfügt.